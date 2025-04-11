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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta bazı bölgeler "Geçi özel güvenlik bölgesi" ilan edildi | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle "Geçi özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki bazı bölgelerin 12-26 Nisan tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:38 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:38
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        Şırnak'ta bazı bölgeler "Geçi özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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        Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerdeki bazı bölgelerin 12-26 Nisan tarihleri arasında 15 gün süreyle "Geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

        Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, İncebeldağları bölgeleri, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Nisan (Dahil) - 26 Nisan 2025 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir."

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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