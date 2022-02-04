Şırnak'ta 31 kilo eroin ele geçirildi: 2 gözaltı

AA

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine yönelik Şırnak ve Hakkari İl Emniyet müdürlükleri ekiplerince, dün ortak çalışma gerçekleştirildi.

Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, bir araçta çeşitli bölümlere gizlenmiş 31 kilo 14 gram eroin bulundu. AA'nın haberine göre; 2 şüpheli gözaltına alındı.