Şırnak'ta 2 çocuk 3 gündür kayıp

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere kenarında bulunan Narin Güran cinayeti gündemdeki yerini korurken ve Van'da 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 12'nci günde devam ederken bir kayıp haberi de Şırnak'tan geldi.

Kentin Oyalı köyünde yaşayan 15 yaşındaki Enes D. ve 14 yaşındaki Enes A'nın 3 gün önce çıktıkları evlerine bir daha dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu.

Kaybolan çocukların bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Güvenlik güçlerince başlatılan çalışmalar sürüyor.