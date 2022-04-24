Mihriban'ı katledip, kızını yaralayan cani teslim oldu!

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde, eşi Mihriban Şengil'i öldürüp, kızını yaraladıktan kaçan koca polise teslim oldu.

DHA'nın haberine göre, Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mihriban Şengil (31) şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası Metin Şengil'e boşanma davası açtı. 15 Nisan günü bir araya gelen çift, 28 Nisan'da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

21 Nisan Perşembe günü akşam saatlerinde kızı T. ile Yeşilova Mahallesi'nde yürüyen Mihriban Şengil, eşinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda Mihriban Şengil ile kızı T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mihriban Şengil, kurtarılamadı.

CENAZEYİ KADINLAR AĞITLARLA TAŞIDI

Mihriban Şengil'in cenazesi, otopsinin ardından kadınlar tarafından morgdan alındı. Ağıtlar yakan kadınlar, cenazeyi cenaze arabasına kadar taşıdı. Mihriban Şengil´in cenazesi, defnedilmek üzere Uludere ilçesine götürüldü.

İKİ GÜN SONRA POLİSE TESLİM OLDU

İHA'nın haberine göre, eşi Mihriban Şengil'i öldüren, 8 yaşındaki kızını ağır yaralayan Metin Şengil, bugün Uludere Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Gözaltına alınan Şengil’in, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.