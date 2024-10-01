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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Şirketlere yurt dışına para transferi hizmeti vermeye başladı - Girişimcilik Haberleri

        Şirketlere yurt dışına para transferi hizmeti vermeye başladı

        Uluslararası para transferi firması UPT şirketlere, dijital uygulaması UPTION'ın internet şubesi üzerinden yurt dışına para transferi hizmeti vermeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 17:23 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:23
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        Şirketlere yurt dışına para transferi hizmeti vermeye başladı
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        Aktif Bank’ın yüzde 100 iştiraki olan UPT'nin dijital uygulaması UPTION, kurumlara da hizmet vermeye başladı. Şirketler artık UPTION’ın internet şubesi üzerinden yurt dışı para transferlerini gerçekleştirebiliyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan UPT Genel Müdürü Murat Kastan, sektörel olarak Türkiye’de bu hizmeti kurumlara sunan ilk şirket olmaktan büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

        “2010 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında uluslararası para transferi alanında edindiğimiz tecrübe ile geliştirdiğimiz UPTION’ı 2020 yılında kullanıcıların hizmetine sunmuştuk. UPTION ile bireysel müşterilerimize, alternatiflere kıyasla daha hızlı, uygun maliyetli ve güvenilir hizmet sunmaya devam ediyoruz. Türkiye’de kurumların yurt dışı para transfer işlemleri şimdiye kadar sadece bankalar ve SWIFT sistemiyle gerçekleşirken, artık UPTION internet şubesi üzerinden de kurumlar bu hizmetleri alabiliyor. UPTION olarak kurumlara SWIFT’e göre çok daha düşük maliyetlerle para transferi işlemi sunuyoruz. Şu an halihazırda kurumsal müşterilerimize yurt dışındaki tüm Mastercard logolu kartlara, tüm Avrupa ülkelerindeki banka hesaplarına ve Türki Cumhuriyetler’e isme para transferi hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye içinde de tüm bankalara EFT ve FAST işlemlerini gerçekleştirilebiliyor.”

        Öncelikli olarak yurt dışı para transferi hizmetlerinin kurumlara sunulduğunun altını çizen Kastan, sözlerine şöyle devam etti: “Hedef kitlemiz yurt dışı ile bağlantısı olan kurumsal tüm firmalar. Ana odağımızda ise e-ihracat yapan e-ticaret firmaları ile yurt dışı para transferi ve/veya tahsilat ihtiyacı olan şirketler yer alıyor. Avrupa’dan ve Amerika’dan tahsilat hizmetinin kurumsal internet şubesine eklenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede kurumların tüm transfer ihtiyaçlarına çözümler sunarak işlem çeşitliliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz.”

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