Şirinyazı Göleti'nde sonbahar renkleri eşliğinde yürüyüş
Bolu'nun Mengen ilçesinde yer alan Şirinyazı Göleti, yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarındaki yapraklarıyla kartpostallık görüntüler sunuyor
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Bolu'nun Mengen ilçesinde yer alan Şirinyazı Göleti, hazan mevsiminin renk çeşitliliğinde misafirlerini ağırlıyor.
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İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki gölet, vatandaşlara piknik ve kamp alanı olarak hizmet veriyor.
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Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Şirinyazı Göleti'ni çevreleyen çam, kayın ve meşe ağaçlarının yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarındaki yaprakları, kartpostallık manzaralar sunuyor.
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Göletin bulunduğu alandaki sonbahar manzaraları havadan da görüntülendi.
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