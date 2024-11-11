Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Şirinyazı Göleti'nde sonbahar renkleri eşliğinde yürüyüş

        Şirinyazı Göleti'nde sonbahar renkleri eşliğinde yürüyüş

        Bolu'nun Mengen ilçesinde yer alan Şirinyazı Göleti, yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarındaki yapraklarıyla kartpostallık görüntüler sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bolu'nun Mengen ilçesinde yer alan Şirinyazı Göleti, hazan mevsiminin renk çeşitliliğinde misafirlerini ağırlıyor.

        • 2

          İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki gölet, vatandaşlara piknik ve kamp alanı olarak hizmet veriyor.

        • 3

          Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Şirinyazı Göleti'ni çevreleyen çam, kayın ve meşe ağaçlarının yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarındaki yaprakları, kartpostallık manzaralar sunuyor.

        • 4

          Göletin bulunduğu alandaki sonbahar manzaraları havadan da görüntülendi.

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Bu ligin çok üzerinde"
        "Bu ligin çok üzerinde"
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Habertürk Anasayfa