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        Haberler Sağlık Şırdan yerken ölüyordu, matematik öğretmeni “Heimlich manevrası” ile kurtardı | Sağlık Haberleri

        Şırdan yerken ölüyordu, matematik öğretmeni “Heimlich manevrası” ile kurtardı

        Adana'da yediği şırdanın parçası nefes borusuna kaçan bir kişiyi matematik öğretmeni heimlich manevrasıyla kurtardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:17
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        Şırdan yerken ölüyordu! İşte böyle kurtuldu
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        Adana’da yaşayan Övünç Şan (29) iş çıkışını ailesiyle birlikte bir şırdancıya gitti. Burada şırdan yiyen Şan’ın nefes borusuna yediği yemeğin parçası kaçtı. Bu sırada aynı restoranda yemek yiyen matematik öğretmeni Kadir Bardakçı (36), Övünç Şan’ın imdadına yetişti.

        Milli Eğitim tarafından daha önceden verilen ilk yardım eğitimlerinde Heimlich manevrasını öğrenen Kadir Bardakçı, bu yöntem sayesinde Övünç Şan’ın nefes borusuna kaçan şırdan parçasını çıkardı. Bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

        "BOĞAZIMA TAKILDI"

        Övünç Şan (29), “İşten çıktıktan sonra eşim ve çocuğumu evden alıp şırdan yemeye geldik. Şırdanlar o kadar güzel görünüyordu ki, günün vermiş olduğu açıklıkla beraber birden hızlıca yemeye başladım. İlk aldığım lokmayı o kadar büyük ısırdım ki ilk başta öksürük oldu. Sonra lokmamı yutmaya çalıştıkça boğazıma takıldı” dedi.

        "BENİM KAHRAMANIM, CAN BORCUM VAR"

        Kendisini kurtaran kişiye minnet duyduğunu belirten Şan, "Nefes alamadığımı anladım. Herkes bir telaş içerisinde, eşim ve buradaki insanlar bana yardım etmeye koşturdu. Burada az önce tanıştığım Kadir bey, o benim kahramanım. Beni hayata döndürdü, kendisine can borcum var. Yapmış olduğu Heimlich manevrasıyla boğazımda kalan lokmayı çıkardı. Nefes almaya başladım, kendisine çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

        Bardakçı ise, "Yemek yerken, bağırtıya çıktım. Olayın ne olduğunu anlamaya çalıştım, sonra arkadaşımızın yediği yemeğin nefes borusuna kaçtığını fark ettim. Daha önce düzenlenen eğitimlerde Heimlich manevrasını öğrenmiştim ama aldığımız eğitimler haricinde hiç denememiştim, ilk defa başımıza geldi. Oda çok şükür işe yaradı, arkadaşımız nefes almaya başladı" dedi.

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