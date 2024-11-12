Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Sırbistan'da protestocular başbakanın istifasını istedi | Dış Haberler

        Sırbistan'da tren istasyonunda ölümlü kaza: Protestocular başbakanın istifasını istedi

        Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından tepkili olan halk, bu kez başkent Belgrad'da protesto düzenledi. Göstericiler, Başbakan Milos Vucevic ile Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric'in istifasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 01:23 Güncelleme: 12.11.2024 - 01:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sırbistan'da protestocular başbakanın istifasını istedi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki hükümet binası önünde toplanan göstericiler, yolu trafiğe kapattı.

        AA'nın haberine göre; göstericiler, Başbakan Milos Vucevic ile Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric'in istifasını ve tren istasyonunun yeniden inşasıyla ilgili anlaşmaların halka açıklanmasını talep etti.

        Protestoda konuşan gazeteci ve aktivist Smiljan Banjac, kazanın üzerinden 10 günden fazla süre geçtiğini ancak olayda gerçekten sorumluluğu bulunan kimsenin gözaltına alınmadığını savundu.

        Banjac, kazada ölenlerin unutulmaması gerektiğini aktararak, "1 Kasım sabahı, o gün herhangi birimiz orada olabilirdik, tam da bu yüzden buradayız, sorumluları saklayan hükümet binasının önündeyiz." ifadesini kullandı.

        Göstericiler ayrıca ülkede son 10 yılda yapılan tüm projelerin yeniden incelenmesini de istedi.

        Öte yandan yerel medyada, iktidarın beton sundurmada bir çalışma yapılmadığını öne sürdüğü, ancak sosyal medyada yayılan görüntülerde ilgili alanda çalışma yapıldığı aktarılıyor.

        ​​​​​​​Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının 1 Kasım'da çökmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

        Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin 60'tan fazla kişiyi sorguladığı ifade edilmişti.

        Yaşananlara tepki gösterenler ilk olarak başkent Belgrad'da toplanmış, arkasından 5 Kasım'da Novi Sad'da binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmiş ve yine 8 Kasım'da Novi Sad'da köprü trafiğini kapatmıştı.

        Novi Sad'daki gösteriler sırasında bir grup göstericinin kamu binalarına kırmızı boya ile yazı yazması ve girmeye çalışması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sırbistan
        #haberler
        #nodi sad
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Binanın yöneticisi kadına yumruk attı
        Binanın yöneticisi kadına yumruk attı
        Sapağı kaçırdı! Kazaya neden oldu
        Sapağı kaçırdı! Kazaya neden oldu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Netanyahu’nun çıkmazı!
        Netanyahu’nun çıkmazı!
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Habertürk Anasayfa