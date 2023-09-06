Sıra dışı vücut özelliklerine sahip 11 kişi
Yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı bir dünyada, bazı insanların eşsiz fiziksel özelliklerle doğması büyüleyici. Bu küçük farklılıklar, onları diğer insanlardan ayıran harika detaylar! İşte, günlük hayatta pek göremeyeceğiniz özelliklere sahip 11 kişi...
- 1
“Kolumda mükemmel kalp şeklinde bir çil var.”
- 2
“Her iki başparmağımda brakidaktili D tipi veya 'ayak parmakları' var.”
- 3
"Yakın zamanda bana, deriyi kaşıdıktan sonra dakikalar içinde döküntülerin ortaya çıkmasına neden olan dermatografi teşhisi konuldu."
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- 4
“Kulağımın geri kalanı olmadan doğdum.”
- 5
"Annemde Raynaud hastalığı var; el veya ayak parmakları birdenbire uyuşup beyaza dönüyor."
- 6
“Yüzümün sadece sol tarafında sarı bir nokta var.”
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- 7
"Yüzerken elim biraz 'budandı.'"
- 8
"Doğal olarak sivri kulaklarım var ve sağ kulağımda tuhaf bir nokta eksik."
- 9
“Bazen insanlar bir konuşmanın ortasında durup gözlerime bakıyorlar. Nedenini merak ediyorum."
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- 10
"Alnımın ortasında, izin verdiğim sürece uzayan tek, görünmez bir saç var."
- 11
"Bir pigmentasyon nedeniyle sol bacağımdaki kıllar sarı, sağ bacağımdaki kıllar ise siyah."
Kaynak: Reddit