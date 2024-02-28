Sıra dışı tarihi olaylar: Dünyayı değiştiren sıradan insanların hikayesi
Tarih boyunca olay akışlarını değiştiren birçok insan oldu. Bilinen liderlerin yanı sıra bazı insanlar ise arka planda yer alarak aslında büyük değişiklikler sağlamış olabilirler. İşte, sizin için köleleri özgürleştirmeye çalışan kadın gibi dünyayı değiştiren sıradan 9 insana dair detaylar...
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Dünya tarihine yön veren kişilerin çoğu genellikle tanınırken bazı sıradan insanlar da sessizce dünyayı değiştirmiş olabilir. Eğitim karşıtlığının yaygınlığına meydan okuyan bir kadından Çernobil nükleer santralindeki faciayı önlemek için vanayı kapatanlara kadar, tarih boyunca sayısız insan sıra dışı eylemleriyle tarihin akışını değiştirdi. İşte, dünyayı şekillendirmede rol alan sıradan ama etkili insanların hikayeleri...
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1. ÇERNOBİL ÜÇLÜSÜ
26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlama, atmosfere büyük miktarda radyasyon yayarak çevre felaketine neden oldu. Mühendis Alexei Ananenko, kıdemli mühendis Valeri Bespalov ve vardiya amiri Boris Baranov olarak bilinen Çernobil Üçlüsü büyük bir görevi üstlendiler.
1986 tarihli fotoğrafta, Valery Bespalov(solda) Çernobil bölgesinde görülüyor. Kaynak: AP
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Yani, reaktörün sular altında kalan bodrumuna girmeye ve soğutma suyunu reaktör çekirdeğinden boşaltmak için vanaları manuel olarak kapatmaya gönüllü oldular. Bu üçlü, yüksek radyasyon seviyelerine maruz kalacaklarını bilmelerine rağmen bu görevi kabul ettiler.
Fotoğrafta Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralindeki 4 nolu reaktör binasının önündeki radyasyon işareti görülüyor. Kaynak: AP
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Soğutma sistemini başarılı bir şekilde kapatmayı başaran bu üçlü, dünyanın şimdiye kadar gördüğü herhangi bir şeyden çok daha büyük büyüklükte bir mega buhar patlamasını engelleyerek milyonlarca insanın hayatını kurtardılar.
Fotoğrafta Çernobil nükleer santrali yer alıyor. Kaynak: AP
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2. MALALA YOUSAFZAI
1997 yılında Pakistan’da doğan Malala Yousafzai, Pakistanlı bir insan hakları savaşçısı ve Taliban'ın Batı karşıtı eğitim politikasına uzun süredir karşı çıkan genç kızların eğitiminin savunucusudur. Taliban, Malala 10 yaşındayken yaşadığı bölgenin kontrolünü ele geçirdi ve kızların okula gitmesini yasakladı.
Fotoğrafta Pakistan'da silahlı bir saldırgan tarafından başından yakın mesafeden vurulan 15 yaşındaki Malala Yousufzai, hastanede kitap okuyor. Kaynak: AP
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Bu durum karşısında Malala, eğitim haklarından mahrum bir şekilde yaşamak zorunda kaldıklarını anlatan bloglar yazmaya ve videolar çekmeye başladı. 2012 yılında bir Taliban tetikçisi tarafından başından vuruldu ancak hayatta kaldı ve dünya çapında kız çocuklarının ilerlemesi konusunda öncü bir ses olmaya devam etti.
Fotoğrafta Nepalli bir öğrenci, Malala Yousafzai'nin fotoğrafını tutuyor. Kaynak: AP
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3. STANISLAV PETROV
26 Eylül 1983'te, Amerika ile Rusya arasında Soğuk Savaş vardı. Sovyetler Birliği'nin hava savunma kuvvetlerinde görevli Stanislav Petrov adlı yarbay, bu dönemde komuta merkezinde nöbetçi subaydı. Sovyetler Birliği'nin erken uyarı sistemi ABD'nin, Sovyetler Birliği'ne 5 nükleer füze fırlattığını gösteriyordu.
Eski Sovyet füze savunma kuvvetleri subayı Stanislav Petrov, Moskova'daki evinde bir fotoğraf için poz veriyor. Kaynak: AP
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Ancak bu uyarının yanlış bir alarm olup olmadığı bilinmiyordu. Petrov bu uyarı hakkında bir karar varmak zorundaydı ve bunun bir yanlış alarm olduğunu bildirdi. Bu kararı doğruydu ve bu sayede iki ülke arasındaki nükleer savaşı önledi.
27 Ağustos 2015 tarihli bu fotoğrafta Stanislav Petrov görülüyor. Kaynak: AP
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4. HARRIET TUBMAN
Harriet Tubman 1822'de Maryland'de köle olarak doğdu ve 1849'da doğduğu yerden kaçtı. Özgürlüğünü elde etmek için kaçmış olmasına rağmen, Güney'de hala esaret altında tutulan kölelere yardım etmek için Birlik ile birlikte çalışarak kendini tekrar tehlikenin ortasına attı.
Fotoğrafta Harriet Tubman'ın balmumu heykeli görülüyor. Kaynak: AP
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Köleleştirilmiş insanları özgürlüğe kavuşturmasının yanı sıra Tubman, Birlik güçleri için casus, izci ve aşçı olarak da hizmet etti. Daha sonra Güney Carolina'da 700'den fazla köleleştirilmiş insanı serbest bırakan Combahee Nehri Baskınına liderlik etti ve savaşta silahlı bir seferi komuta eden ilk kadın oldu.
1875 yılına ait olan bir fotoğrafta Harriet Tubman görülüyor. Kaynak: AP
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5. LECH WALESA
Lech Walesa, Soğuk Savaş sırasında Polonya’da komünist yönetimin sona ermesinde rol oynayan Polonyalı bir aktivistti. Walesa, 1980 yılında işçilerin bağımsız sendika kurabilmesi için grev düzenledi ve bu sayede ilk bağımsız sendika haline gelecek dayanışma hareketini başlatmış oldu.
Fotoğrafta 1983'te Polonya'daki Lenin Tersanesi'nden ayrılırken işçi arkadaşlarının tezahüratlarına cevap veren Walesa yer alıyor. Kaynak: AP
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Örgütün gerçekleştirdiği reformlar yüzünden Polonya’daki komünist yönetim sona ermek zorunda kaldı. 1990 yılında Walesa, Polonya'nın demokratik olarak seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu ve 1995 yılına kadar görev yaptı.
Fotoğrafta Lech Walesa görülüyor. Kaynak: AP
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6. LOIS GIBBS
Lois Gibbs, 1978 yılında taşındığı semtte (Niagara Şelalesi yakınları, New York) çocuklarının hastalanması üzerine komşularıyla konuştu ve yakın kasabalar dahil olmak üzere birçok insanın hastalandığını keşfetti. Gibbs bu durumun, evin yakınındaki Aşk kanalı adlı yerin daha önce yerel atık alanı olarak kullanılmasından kaynakladığını düşündüğü için toplumsal eylem grubu kurdu.
1978 tarihli bu fotoğrafta, Love Canal Ev Sahipleri Derneği başkanı Lois M. Gibbs (solda) ahlaka aykırı davranış suçlamaları nedeniyle tutuklanmadan önce bir polis memuruyla konuşuyor. Kaynak: AP
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Gibbs'in aktivizmi kısa sürede ulusal çapta ilgi topladı ve sonunda dönemin başkanı Jimmy Carter devreye girerek Aşk Kanalı'nın ulusal bir felaket olduğunu ilan etti. Bu karar, 800'den fazla ailenin başka yere taşınmasıyla ve sonunda bölgenin temizlenmesiyle sonuçlandı.
1978 tarihli bu fotoğrafta toksik kimyasalların bulunduğu Aşk kanalının yakınında oynayan çocuklar görülüyor. Kaynak: AP
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7. GINO STRADA
Strada, 90'lı yılların başında Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nde savaş alanı cerrahı olarak çalışmaya başlayan İtalyan bir doktordur. 1994 yılından bu yana, 20'den fazla ülkede 11 milyondan fazla kişiye tıbbi ve cerrahi yardım sunan ''Acil Durum'' adlı tıbbi yardım grubunu kurdu.
Fotoğrafta Milano kentinde düzenlenen programı alkışlayan Gino Strada. Kaynak: AP
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Tıbbi tedaviye erişimi olmayan 30 binden fazla hastaya ise hayat kurtarıcı prosedürler Strada tarafından uygulandı. Acil Durum'daki çalışmalarına ek olarak Strada, 1995 yılında kar amacı gütmeyen ''Sınır Tanımayan Doktorlar'' adlı örgütü kurdu. Bu kuruluş ise 60'ı aşkın ülkede binlerce insana tıbbi bakım sağladı.
İtalya'da 2010 yılında bir basın toplantısı sırasında medyayla buluşan Strada görülüyor. Kaynak: AP
Kaynak: History Defined