Sıra dışı tarihi olaylar: Dünyayı değiştiren sıradan insanların hikayesi

Ancak bu uyarının yanlış bir alarm olup olmadığı bilinmiyordu. Petrov bu uyarı hakkında bir karar varmak zorundaydı ve bunun bir yanlış alarm olduğunu bildirdi. Bu kararı doğruydu ve bu sayede iki ülke arasındaki nükleer savaşı önledi.

27 Ağustos 2015 tarihli bu fotoğrafta Stanislav Petrov görülüyor. Kaynak: AP