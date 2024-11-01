Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sıra dışı Cadılar Bayramı kostümleriyle bilinen Heidi Klum bu yıl E.T'ye dönüştü - magazin haberleri

        Sıra dışı Cadılar Bayramı kostümleriyle bilinen Heidi Klum bu yıl E.T'ye dönüştü

        Her yıl Cadılar Bayramı'nda hangi sıra dışı kostümü seçeceği merakla beklenen Heidi Klum, bu yıl E.T. görünümünü tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Heidi Klum, her yıl verdiği Cadılar Bayramı partisinde en dikkat çeken isim oluyor. Seçtiği sıra dışı kostümlerle artık Cadılar Bayramı'nda neye ya da kime dönüşeceği merakla beklenen 51 yaşındaki ünlü model, 1982 yapımı bilimkurgu filmi E.T'nin yaratığına dönüştü.

        • 2

          Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği ünlü filmin yaratığına dönüşürken ona, müzisyen eşi Tom Kaulitz de eşlik etti.

        • 3

          Her yıl olduğu gibi yine, New York'ta verdiği partinin yıldızı olmayı başaran Alman model Klum, 23 yıldır sıra dışı kostüm seçimleriyle hayranlarını şaşırtıyor.

        • 4

          İşte bugüne dek Heidi Klum'un kılık değiştirmelerinden birkaç örnek...

        • 5

          2013

        • 6

          2015

        • 7

          2016

        • 8

          2018

        • 9

          2019

        • 10

          2022

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        246 milyar liralık gelir hedefi
        246 milyar liralık gelir hedefi
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        ABD seçimlerine son 4 gün! Kritik eyaletlerde son durum ne?
        ABD seçimlerine son 4 gün! Kritik eyaletlerde son durum ne?
        ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası
        ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Habertürk Anasayfa