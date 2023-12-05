Sıra "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" diyen fenomene geldi! Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı!
Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından birçok fenomen mercek altına alınmış ve bazılarına soruşturma başlatılmıştı. Gelen son dakika bilgilerine göre çok sayıda güzellik merkezi olan Neslim Güngen'e de de soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konuldu.
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Birçok güzellik merkezi bulunan Dilan Polat, geçtiğimiz ay eşi Engin Polat, kayınperderi Sezgin Polat ve kardeşleri Sıla, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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DHA’nın haberine göre; Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca güzellik salonları bulunan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Güngen çiftinin mal varlıklarına el konuldu.
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Ortaya çıkan bilgilere göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Güngen çiftinin mal varlıklarına ise tedbir amaçlı el konuldu.
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Geçtiğimiz günlerde Show Haber'e konuşan Neslim Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım" demişti.
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