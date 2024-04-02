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        Haberler Gündem Güncel Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı

        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı villanın bodrum katında çıkan yangında öldüğü düşünülen Mustafa Şentürk'ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Boşanma aşamasındaki eşini rahatsız ettiği iddiasıyla Şentürk'ü öldürdüğünü itiraf eden Ali Vurgun, 5 gün depoda sakladığı cesedi yakmaya çalışırken kazara kendisini de yaktığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:52 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:52
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          Bursa'nın Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde 28 Mart'ta 3 katlı bir villanın bodrum katında yangın çıktı.

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          Yangında kıyafetleri yanan 48 yaşındaki Ali Vurgun, evden koşarak çıktı. Çevredekiler müdahale edip, Vurgun’un üzerindeki elbiseleri çıkarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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          İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Villada bahçıvanlık yaptığını söyleyen Ali Vurgun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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          İtfaiye ekipleri de yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü.

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          Söndürme çalışmalarının ardından ise villanın bodrum katında yanmış bir ceset bulundu. Vurgun'un Mustafa Şentürk (52) ait olduğunu söylediği ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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          CİNAYET OLDUĞU BELİRLENDİ

          Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

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          Yapılan soruşturmanın ardından tedavi gördüğü hastanede ifadesi alınan Ali Vurgun, cinayeti itiraf etti.

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          Vurgun, boşanma aşamasındaki eşini Mustafa Şentürk'ün rahatsız ettiğini, bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından kiralamış olduğu villada Şentürk'ü bıçaklayıp öldürdüğünü, cesedi 5 gün villada saklayıp daha sonra yakmaya çalıştığı sırada elindeki yanıcı maddenin bir anda alev almasıyla bodrum katta yangın çıktığını söylediği öğrenildi.

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          Ali Vurgun'un hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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          26 Mart'ta, İnkaya Mahallesi'ndeki bir villada yangın çıkmış, çevredekilere ve polis ekiplerine kendisini bahçıvan olarak tanıtan Ali Vurgun çıkan yangında yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.

           

           

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          Ali Vurgun ilk ifadesinde, bodrum katta yanan kişinin Mustafa Şentürk olduğunu söylemiş, yangının nasıl çıktığını bilmediğini belirtmişti.

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          Ali Vurgun'un çıkan yangının ardından alev alan kıyafetleriyle kendini sokağa attığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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