14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Yeni Mahalle'de, eşi Suat Özke ile yaşamını sürdüren 3 çocuk, 7 torun sahibi Halime Özke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Şubat'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde aldığı ödülün kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.
Ankara'da çok güzel bir şekilde ağırlandıklarını anlatan Halime Özke, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bu onurlu ödülü almak çok başkaydı. Yaşayan insan hazinesi olmak gurur verici. Ben hep bunun için uğraşmıştım. Sonunda muradıma erdim. Cumhurbaşkanımızı Beyağaç'a davet ettim. İnşallah gelip beni mutlu eder" dedi.
Çocukluğunda dağda çobanlık yaparken büyüklerinden öğrendiği sipside zamanla ilerlediğini ve köy düğünlerinde sipsi icra etmeye başladığını anlatan Özke, kendi düğününde de sipsi çaldığını söyledi.
Geçmişte düğünlerde daha çok geleneksel enstrümanların kullanıldığını aktaran Özke, "Eskisi gibi sipsiye rağbet kalmadı ama bunu bilen bundan vazgeçmiyor" ifadesini kullandı.
Teke yöresi türkülerinde sık kullanılan, küçük boylu üflemeli çalgı olan sipsinin çok güzel bir sesi olduğunu anlatan Özke, "Sipsi çalarken tüm dertlerim geçiyor. Bazen oynar, bazen ağlarım" diye konuştu.
Beyağaç'ta eskisi gibi sipsi icra edebilen çok kişinin bulunmadığını kaydeden Özke, çalgıyı gençlere öğretmek ve sevdirmek istediğini ifade etti.
Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay da Halime Özke'ye verilen ödülün ilçe halkını onurlandırdığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!