AA

Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Yeni Mahalle'de, eşi Suat Özke ile yaşamını sürdüren 3 çocuk, 7 torun sahibi Halime Özke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Şubat'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde aldığı ödülün kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ankara'da çok güzel bir şekilde ağırlandıklarını anlatan Halime Özke, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bu onurlu ödülü almak çok başkaydı. Yaşayan insan hazinesi olmak gurur verici. Ben hep bunun için uğraşmıştım. Sonunda muradıma erdim. Cumhurbaşkanımızı Beyağaç'a davet ettim. İnşallah gelip beni mutlu eder" dedi.

Çocukluğunda dağda çobanlık yaparken büyüklerinden öğrendiği sipside zamanla ilerlediğini ve köy düğünlerinde sipsi icra etmeye başladığını anlatan Özke, kendi düğününde de sipsi çaldığını söyledi.

Geçmişte düğünlerde daha çok geleneksel enstrümanların kullanıldığını aktaran Özke, "Eskisi gibi sipsiye rağbet kalmadı ama bunu bilen bundan vazgeçmiyor" ifadesini kullandı.

Teke yöresi türkülerinde sık kullanılan, küçük boylu üflemeli çalgı olan sipsinin çok güzel bir sesi olduğunu anlatan Özke, "Sipsi çalarken tüm dertlerim geçiyor. Bazen oynar, bazen ağlarım" diye konuştu.

Beyağaç'ta eskisi gibi sipsi icra edebilen çok kişinin bulunmadığını kaydeden Özke, çalgıyı gençlere öğretmek ve sevdirmek istediğini ifade etti.

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay da Halime Özke'ye verilen ödülün ilçe halkını onurlandırdığını söyledi.