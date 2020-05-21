Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce alınan karar gereği Boyabat ve Durağan ilçelerine seyahat yasağı getirildiği hatırlatıldı.

Kararın kurul tarafından tekrar değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Durağan ve Boyabat ilçelerimize yönelik seyahat kısıtlaması yarın saat 08.00 itibarıyla sona erecektir." bilgisi paylaşıldı.