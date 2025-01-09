Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sinop'ta kalp krizi geçiren doktor yaşamını yitirdi

        Sinop'ta kalp krizi geçiren doktor yaşamını yitirdi

        Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor Özcan Yılmaz, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 00:30 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta görev yapan doktor kalbine yenildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sinop'ta görev yapan doktor, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

        Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor Özcan Yılmaz, evinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerince görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, hayatını kaybetti.

        Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doktor Yılmaz'ın vefatının derin bir üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, ailesi, yakınları ve sağlık camiasına başsağlığı dilendi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sinop
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Habertürk Anasayfa