Sinop'ta kalp krizi geçiren doktor yaşamını yitirdi
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor Özcan Yılmaz, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Sinop'ta görev yapan doktor, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor Özcan Yılmaz, evinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerince görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, hayatını kaybetti.
Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doktor Yılmaz'ın vefatının derin bir üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, ailesi, yakınları ve sağlık camiasına başsağlığı dilendi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.