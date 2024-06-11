Sinop'ta feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
Sinop'ta, otomobil ile sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi
Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.
HAFİF TİCARİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 ÖLÜ
Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
VALİ İNCELEMEDE BULUNDU
Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.