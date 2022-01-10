Sinir otu birçok uzman tarafından kullanılması önerilen şifalı bir bitkidir. Sinir otu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da ifade edilir. İçeriğinde bulunan allantion isimli kimyasal madde e özellikle yaralar üzerinde sağladığı iyileşme nedeni ile ilaçlarda sıklıkla kullanılır. Sinir otu pek çok vitamin ve mineralli de içerisinde barındırdığı için sağlık için doğanın mucizevi bitkileri arasında ilk sırada yer alır. İşte, sinir otu ne işe yarar? sorusunun cevapları.

Sinir Otunun Faydaları

Sinir otunun cilde, mideye ve şekere faydaları saymakla bitmez. İşte sinir otunun faydaları:

Yaraların, çıbanların iyileşme sürecini hızlandırır.

Siğilleri iyileştirdiği için kimi kişiler tarafından siğil otu olarak da adlandırıldığı görülmektedir.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Öksürüğe, bronşite ve nefes darlığına çözüm sağlar.

İdrar söktürücü olarak kullanılır. Parazitleri düşürür.

Böcek sokması durumlarında iyileştiricidir. Ayak parmaklarında meydana gelen şişlikleri iyileştirir.

Nasır tedavisinde iyileştirici özelliği bulunur.

Damar tıkanıklığına iyi gelir.

Rahim kanseri olan hastaların kullanması önerilir.

Şeker hastalarına iyi gelir.

Sinir Otunun Zararları

Şifalı olarak bilinen her bitkide olduğu gibi sinir otunun da fazla tüketimi zarar verebilir. Bu yüzden tüketim miktarına ve sıklığına dikkat edilmelidir. Eğer alerjen hassasiyetiniz var ise sinir otunun doktorunuza başvurmadan kullanmamalısınız. Bunun yanı sıra kronik rahatsızlıkları bulunan, hamile olan ve emzirmeye devam eden kadınların da sinir otunu kullanmaması gerekmektedir. Alerjen hassasiyeti olan kişilerde sinir otu kaşıntıya, deride pullaşma ve döküntüye yol açabilir.

Sinir Otunun Cilde Faydaları

Kozmetik ve ilaç sektörü için vazgeçilmez şifalı bitkilerden biri olan sinir otu cilt bakımında da oldukça faydalıdır. Bu yüzden sinir otu sivilce için nasıl kullanılır? sorusu kişiler için merak konusu olmaya devam etmektedir. Sinir otunun yaprakları cilt sorunları için kullanılabilir. Düzenli ve dikkatli kullanıldığında akneler, siyah noktalar ve sivilcelerin iyileşmesi için kullanılır.

Sinir Otu Nasıl Kullanılır?

Sinir otu tüm aktarlarda kolaylıkla temin edilebilen bir bitkidir. Sinir otunun en yaygın kullanımı çay olarak tüketilmesidir.

Sinir otu çayı yapmak için 2 ya da 3 yaprak sinir otu ile bir fincan kaynar su yeterlidir. Çayı demlemek için daha önce kaynattığınız su içerisine sinir otunu atın ve ağzı kapalı bir şekilde demlemeye bırakın. Şekerli bir tat ile tüketmek isterseniz içerisinde bal ekleyebilirsiniz.

Cilt için kullanmak isterseniz bir pamuk yardımı ile sorunlu bölgelere sürerek 10 ila 20 dakika arasında bekletebilirsiniz.

Sinir Otu Basura İyi Gelir Mi?

Sinir otu içerisinde allantoin maddesi bulunur. Bu madde iltihap, enfeksiyon, deride şişlik ve bakterilere karşı iyi gelir. Bu yüzden hemoraid sorunu çeken kişiler tarafından da sinir otu kullanılabilir. Sinir otu çayını demledikten sonra bir pamuk yardımı ile hemoraid soununun olduğu bölgeye gün içerisinde 2 ya da 3 kez sinir otunu sürebilirsiniz. Düzenli kullanım ile basura iyi geldiği bilinmektedir.