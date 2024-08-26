SINIFLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.