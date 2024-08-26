Sınıflar ne zaman belli olacak? 2024-2025 MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları sorgulama
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına oldukça kısa süre kaldı. Geri sayım sürerken sınıf belirleme kurası için araştırmalar da yoğunlaştı. Bu yıl ilk kez 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kurası gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kurası için tarih verdi. Sürecin ayrıntıları netlik kazanırken kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden öğrenilecek. Peki 2024-2025 Sınıflar ne zaman belli olacak? İşte MEB e-okul ile 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları sorgulama ekranı…
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 1. sınıf şubeleri ile öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin sistem üzerinden belirleneceğini duyurmuştu. Bu yıl ilk kez uygulanacak sınıf belirleme kurası tarihi de belli oldu. Okulların açılmasına sayılı günler kala 1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi sonuçları için sorgulamalar hız kazandı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardınan şubeler e-Okul sistemi üzerinden öğrenilecek. Peki, 2024-2025 Sınıflar ne zaman belli olacak, kura çekimi ne zaman? İşte, MEB e-Okul sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılı bilgiler.
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1. SINIF VE 5. SINIF ŞUBELERİ KURA ÇEKİMİ İLE BELİRLENECEK
Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.
MEB tarafından konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.
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SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.
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SINIFLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.
Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.
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SINIF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Valiliklere gönderilen yazıda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.
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