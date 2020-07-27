ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Sınıf Öğretmenliği 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

Aşağıdaki tabloda Sınıf Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık (TM) puan türünden tercih yapmaları gerekir.

YÖK ATLASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BULUNAN ÜNİVERSİTELER

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü

2019

2018 Kont.

2019

2018

2017

2016 Yer.

2019

2018

2017

2016 Başarı

Sırası

2019

2018

2017

2016 Taban

Puanı

2019

2018

2017

2016 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 55+2

55+2

55+2

55+2 57

57

57

57 71.996

71.200

61.634

60.800 363,49554

350.0852

372,73751

392,30435 EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 72.664

77.000

66.218

62.200 363,06493

346.49594

368,95695

391,06704 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 80+2

90+3

90+3

90+3 82

93

93

93 74.165

83.300

72.194

71.000 362,16898

342.74046

364,22776

384,10580 TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) EA 5+0

5+0

5+0

0+0 5

5

5

0 75.340

74.100

74.198

— 361,49541

348.2133

362,68637

180,00000 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 80+2

90+3

90+3

90+3 82

93

93

93 76.145

84.200

72.953

72.300 361,04746

342.21667

363,67487

383,08114 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 78.289

84.000

69.377

69.200 359,78197

342.34692

366,38850

385,50837 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

60+2

45+2

45+2 62

62

47

47 82.442

88.100

71.198

71.000 357,43908

340.02444

364,99111

384,12028 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 83.028

91.900

75.790

72.300 357,09531

337.94903

361,47123

383,05983 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 83.674

92.400

77.159

76.200 356,72786

337.69158

360,50734

380,12767 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 70+2

80+2

90+3

90+3 72

82

93

93 84.863

93.200

78.791

78.200 356,06097

337.23479

359,27762

378,64545 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 86.820

97.100

79.065

78.700 354,99055

335.26722

359,09305

378,28217 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

80+2

80+2 62

82

82

82 88.829

99.200

81.173

80.000 353,92641

334.2222

357,55192

377,33353 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(Burslu) (4) EA 5+0

7+0

9+0

9+0 5

7

9

9 89.138

93.400

80.267

78.300 353,74878

337.16558

358,22597

378,58171 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(Burslu) (4) EA 5+0

5+0

5+0

5+0 5

5

5

5 89.971

98.400

78.437

80.300 353,28560

334.61516

359,53868

377,12491 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 90.235

101.000

82.139

81.900 353,14355

333.02981

356,84004

376,03038 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(Burslu) (4) EA 4+0

4+0

5+0

0+0 4

4

5

0 90.832

77.200

78.283

— 352,79746

346.3815

359,65548

180,00000 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 93.687

109.000

85.502

83.400 351,31953

329.11441

354,49809

374,91734 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 94.579

104.000

81.847

80.800 350,86374

331.82234

357,05392

376,79124 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

80+2

80+2 62

82

82

82 97.154

112.000

86.764

84.900 349,56029

327.97748

353,60897

373,86344 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

70+2

70+2

70+2 62

72

72

72 98.089

108.000

84.285

79.400 349,05460

329.60411

355,33091

377,83161 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 99.310

95.500

79.387

84.200 348,43419

336.06404

358,86807

374,39247 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 102.204

112.000

86.851

85.100 346,94945

327.76484

353,55170

373,74804 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 104.081

116.000

87.743

86.700 346,02966

325.77363

352,90142

372,60303 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 105.010

118.000

91.146

91.200 345,59389

324.82099

350,62492

369,57402 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 105.020

114.000

89.442

89.800 345,58644

326.62048

351,72802

370,53206 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 105.766

113.000

86.098

84.400 345,22118

327.33975

354,06998

374,24487 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 105.827

115.000

89.800

90.800 345,18816

326.21444

351,49615

369,83285 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 107.588

122.000

92.373

92.000 344,30824

323.26327

349,84223

369,07674 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(Burslu) (4) EA 4+0

5+0

5+0

5+0 4

5

5

5 107.736

118.000

88.906

87.900 344,23692

325.07171

352,09618

371,80043 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 108.762

123.000

92.237

91.200 343,72735

322.90853

349,92829

369,58247 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAKARYA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 108.986

116.000

87.460

88.100 343,61898

326.13514

353,11396

371,67440 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 109.792

122.000

89.432

91.500 343,25265

323.35651

351,74044

369,39609 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 110.831

125.000

93.969

94.700 342,75790

322.07846

348,81113

367,34203 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 112.377

125.000

94.749

94.900 342,02924

321.83285

348,27460

367,23194 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 115.752

132.000

—

— 340,47938

319.02509

—

— TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 117.544

128.000

95.178

93.700 339,67272

320.54663

348,00164

368,00900 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 119.123

131.000

94.787

96.600 338,99530

319.41591

348,24516

366,10360 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 50+2

55+2

55+2

55+2 52

57

57

57 119.574

131.000

94.151

97.100 338,78629

319.37859

348,67862

365,81702 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

80+2

80+2 62

82

82

82 120.632

139.000

101.069

101.000 338,32425

316.25055

344,21981

363,34274 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KÜTAHYA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 121.234

133.000

98.746

99.400 338,04535

318.69036

345,68920

364,33379 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(%75 İndirimli) (4) EA 8+0

12+0

—

— 8

12

—

— 121.542

117.000

—

— 337,91147

325.57534

—

— AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

80+2

80+2 62

82

82

82 122.920

137.000

99.972

99.800 337,32668

317.19225

344,89963

364,08306 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 45+2

45+2

45+2

45+2 47

47

47

47 123.272

129.000

98.482

98.700 337,17355

320.45413

345,84375

364,76925 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

80+2

80+2 62

82

82

82 123.656

141.000

102.335

102.000 336,99909

315.65426

343,38900

362,62183 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 125.202

134.000

97.572

100.000 336,32884

318.4149

346,44204

363,95822 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 125.259

142.000

101.652

105.000 336,30326

315.16508

343,85231

360,58824 TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) EA 10+0

10+0

—

— 10

10

—

— 126.036

139.000

—

— 335,98522

316.36998

—

— MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MANİSA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 126.816

143.000

104.463

103.000 335,65773

314.86728

342,03375

362,16831 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 127.486

143.000

102.185

101.000 335,36553

314.76395

343,48541

363,09580 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

80+2

80+2 62

82

82

82 127.708

139.000

101.557

98.800 335,26958

316.454

343,91719

364,70892 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 127.842

135.000

98.377

103.000 335,21227

317.82376

345,90595

362,40454 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

70+2

70+2

70+2 62

72

72

72 128.805

147.000

105.646

104.000 334,81123

313.44756

341,29812

361,36802 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 129.701

147.000

107.208

106.000 334,42964

313.15999

340,35657

360,23050 ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 129.873

143.000

104.180

106.000 334,35006

314.82887

342,21671

360,51039 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 131.034

149.000

106.271

106.000 333,88091

312.47352

340,92977

360,51758 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 132.582

149.000

105.608

104.000 333,20985

312.64708

341,32306

361,41808 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 133.400

151.000

107.047

108.000 332,87906

311.97178

340,46105

358,94915 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 133.411

153.000

108.762

109.000 332,87324

311.04613

339,37623

358,37353 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

80+2

80+2 62

82

82

82 133.455

152.000

107.595

107.000 332,85509

311.48648

340,11453

359,50962 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 133.877

153.000

109.877

109.000 332,67445

311.12064

338,70448

358,67168 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 136.188

155.000

109.440

109.000 331,74609

310.34137

338,96564

358,27769 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 50+2

55+2

55+2

55+2 52

57

57

57 137.544

150.000

109.066

109.000 331,19331

312.33698

339,19613

358,54227 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 138.867

158.000

111.441

111.000 330,64888

309.43846

337,79056

357,55432 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 139.305

159.000

111.536

111.000 330,47959

308.96787

337,73839

357,16839 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (RİZE)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 139.890

159.000

115.082

114.000 330,25655

308.98552

335,66456

355,78575 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 140.832

160.000

113.601

113.000 329,90829

308.52592

336,53700

355,91549 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 141.561

162.000

115.664

115.000 329,62613

307.99237

335,33042

355,19494 SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

80+2

80+2 62

82

82

82 142.275

162.000

115.086

115.000 329,33913

307.94597

335,66343

354,99785 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 142.837

163.000

114.225

113.000 329,10655

307.52144

336,17845

356,33770 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 143.888

164.000

115.756

114.000 328,70217

307.20198

335,27845

355,46236 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (KİLİS)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 144.858

165.000

114.977

115.000 328,31431

307.06189

335,72788

355,06167 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 145.482

165.000

116.262

116.000 328,09317

306.95193

335,00291

354,44783 SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

80+2

80+2 62

82

82

82 145.903

161.000

114.631

118.000 327,93360

308.20496

335,94641

353,33477 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

70+2

70+2

70+2 62

72

72

72 147.628

169.000

117.735

118.000 327,26524

305.81258

334,16340

353,29837 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 151.097

166.000

116.961

118.000 325,96508

306.55264

334,58050

353,04486 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi (BAYBURT)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 153.479

173.000

119.574

119.000 325,08151

304.20833

333,08887

352,51114 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 155.019

171.000

119.423

120.000 324,53091

304.87211

333,16974

352,42679 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 60+2

80+2

90+3

90+3 62

82

93

93 157.005

174.000

121.399

121.000 323,79989

304.01322

332,05146

351,67658 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(%75 İndirimli) (4) EA 24+0

—

—

— 24

—

—

— 162.507

—

—

— 321,82012

—

—

— HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HAKKARİ)( Devlet) Sınıf Öğretmenliği

(4) EA 40+1

20+1

20+1

0+0 41

21

21

0 164.524

176.000

123.659

— 321,11651

303.5237

330,78210

180,00000 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(Burslu) (4) EA 5+0

3+0

6+0

6+0 5

3

6

6 172.451

166.000

119.696

122.000 318,41136

306.50778

333,01643

351,02888 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) EA 16+0

15+0

10+0

5+0 16

15

10

5 176.481

199.000

131.712

116.000 317,06669

296.64943

326,46102

354,34341 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(Burslu) (4) EA 13+0

15+0

12+0

6+0 13

15

12

6 184.355

201.000

127.718

132.000 314,53729

296.1159

328,58293

346,13192 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(Burslu) (4) EA 5+0

6+0

6+0

6+0 5

6

6

6 187.100

200.000

123.598

130.000 313,68613

296.36609

330,82129

346,68975 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(Burslu) (4) EA 8+0

6+0

8+0

11+0 8

6

8

11 199.014

237.000

135.484

147.000 310,00468

286.91687

324,50689

338,49602 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(Burslu) (4) EA 7+0

6+0

7+0

10+0 7

6

7

10 202.998

229.000

132.254

144.000 308,83252

288.73663

326,17166

339,63586 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(%25 İndirimli) (4) EA 10+0

30+0

35+0

40+0 10

13

35

40 212.046

Dolmadı

232.257

232.000 306,25929

Dolmadı

283,89036

305,45204 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) EA 28+0

24+0

20+0

0+0 28

24

20

0 235.088

227.000

138.635

— 300,05168

289.32624

322,86417

180,00000 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) EA 21+0

63+0

81+0

38+0 21

24

78

38 250.310

Dolmadı

Dolmadı

172.000 296,31705

Dolmadı

Dolmadı

327,21272 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) EA 39+0

39+0

35+0

10+0 39

39

35

10 262.868

274.000

164.653

122.000 293,28894

278.66854

310,31603

351,22021 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(%75 İndirimli) (4) EA 10+0

5+0

—

— 10

5

—

— 271.879

291.000

—

— 291,25324

275.10246

—

— HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(Ücretli) (4) EA 10+0

—

—

— 10

—

—

— 285.093

—

—

— 288,35258

—

—

— BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(%25 İndirimli) (4) EA 4+0

4+0

8+0

12+0 4

0

8

12 286.618

Dolmadı

193.403

238.000 288,03180

Dolmadı

298,17876

303,63749 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(%75 İndirimli) (4) EA 29+0

15+0

12+0

7+0 29

15

12

7 298.271

275.000

178.939

205.000 285,56709

278.35492

304,06851

314,61328 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(Ücretli) (4) EA 2+0

2+0

2+0

18+0 —

0

2

18 Dolmadı

Dolmadı

194.481

328.000 Dolmadı

Dolmadı

297,74447

279,66333 TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Sınıf Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) EA 25+0

15+0

15+0

0+0 23

15

15

0 Dolmadı

298.000

191.660

— Dolmadı

273.86467

298,88078

180,00000 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(Ücretli) (4) EA 10+0

14+0

28+0

18+0 —

1

1

18 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

542.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

234,67823 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) EA 10+0

9+0

26+0

31+0 1

1

1

31 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

461.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

251,11139 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(Ücretli) (4) EA 7+0

13+0

21+0

10+0 —

0

1

10 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

598.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

219,69589 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) EA 8+0

13+0

21+0

20+0 —

0

0

20 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

471.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

249,14105 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(%75 İndirimli) (4) EA 8+0

9+0

11+0

10+0 1

1

8

10 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

269.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

294,62229 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) EA 8+0

30+0

36+0

32+0 4

1

8

32 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

388.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

266,33586 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(Ücretli) (4) EA 5+0

9+0

8+0

7+0 —

0

0

7 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

546.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

233,94362 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) EA 5+0

6+0

17+0

14+0 —

0

0

14 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

453.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

252,72502 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(%75 İndirimli) (4) EA 12+0

24+0

27+0

28+0 2

3

14

28 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

317.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

282,29387 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) EA 10+0

14+0

14+0

14+0 —

0

0

14 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

445.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

254,32603 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Sınıf Öğretmenliği

(%75 İndirimli) (4) EA 15+0

34+0

34+0

40+0 3

1

24

40 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

320.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

281,55866