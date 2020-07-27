Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemEğitim

Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2020! Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması

Sınıf Öğretmenliği taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Dört yıllık lisans bölümlerinden biri olan Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması 2020 haberimizde...

27.07.2020 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
sınıf öğretmenliği

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Sınıf Öğretmenliği 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

Aşağıdaki tabloda Sınıf Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık (TM) puan türünden tercih yapmaları gerekir.

YÖK ATLASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BULUNAN ÜNİVERSİTELER

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

ÜniversiteBölüm AdıPuan
Türü
2019
2018		Kont.
2019
2018
2017
2016		Yer.
2019
2018
2017
2016		Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016		Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA55+2
55+2
55+2
55+2		57
57
57
57		71.996
71.200
61.634
60.800		363,49554
350.0852
372,73751
392,30435
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		72.664
77.000
66.218
62.200		363,06493
346.49594
368,95695
391,06704
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA80+2
90+3
90+3
90+3		82
93
93
93		74.165
83.300
72.194
71.000		362,16898
342.74046
364,22776
384,10580
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(İngilizce)(Burslu) (4)		EA5+0
5+0
5+0
0+0		5
5
5
0		75.340
74.100
74.198
361,49541
348.2133
362,68637
180,00000
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA80+2
90+3
90+3
90+3		82
93
93
93		76.145
84.200
72.953
72.300		361,04746
342.21667
363,67487
383,08114
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		78.289
84.000
69.377
69.200		359,78197
342.34692
366,38850
385,50837
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
60+2
45+2
45+2		62
62
47
47		82.442
88.100
71.198
71.000		357,43908
340.02444
364,99111
384,12028
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		83.028
91.900
75.790
72.300		357,09531
337.94903
361,47123
383,05983
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA70+2
80+2
80+2
80+2		72
82
82
82		83.674
92.400
77.159
76.200		356,72786
337.69158
360,50734
380,12767
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA70+2
80+2
90+3
90+3		72
82
93
93		84.863
93.200
78.791
78.200		356,06097
337.23479
359,27762
378,64545
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		86.820
97.100
79.065
78.700		354,99055
335.26722
359,09305
378,28217
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
80+2
80+2		62
82
82
82		88.829
99.200
81.173
80.000		353,92641
334.2222
357,55192
377,33353
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)		EA5+0
7+0
9+0
9+0		5
7
9
9		89.138
93.400
80.267
78.300		353,74878
337.16558
358,22597
378,58171
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)		EA5+0
5+0
5+0
5+0		5
5
5
5		89.971
98.400
78.437
80.300		353,28560
334.61516
359,53868
377,12491
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		90.235
101.000
82.139
81.900		353,14355
333.02981
356,84004
376,03038
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)		EA4+0
4+0
5+0
0+0		4
4
5
0		90.832
77.200
78.283
352,79746
346.3815
359,65548
180,00000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		93.687
109.000
85.502
83.400		351,31953
329.11441
354,49809
374,91734
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA50+2
50+2
50+2
50+2		52
52
52
52		94.579
104.000
81.847
80.800		350,86374
331.82234
357,05392
376,79124
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
80+2
80+2		62
82
82
82		97.154
112.000
86.764
84.900		349,56029
327.97748
353,60897
373,86344
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
70+2
70+2
70+2		62
72
72
72		98.089
108.000
84.285
79.400		349,05460
329.60411
355,33091
377,83161
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA40+1
40+1
40+1
40+1		41
41
41
41		99.310
95.500
79.387
84.200		348,43419
336.06404
358,86807
374,39247
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		102.204
112.000
86.851
85.100		346,94945
327.76484
353,55170
373,74804
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		104.081
116.000
87.743
86.700		346,02966
325.77363
352,90142
372,60303
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		105.010
118.000
91.146
91.200		345,59389
324.82099
350,62492
369,57402
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		105.020
114.000
89.442
89.800		345,58644
326.62048
351,72802
370,53206
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		105.766
113.000
86.098
84.400		345,22118
327.33975
354,06998
374,24487
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA40+1
40+1
40+1
40+1		41
41
41
41		105.827
115.000
89.800
90.800		345,18816
326.21444
351,49615
369,83285
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		107.588
122.000
92.373
92.000		344,30824
323.26327
349,84223
369,07674
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)		EA4+0
5+0
5+0
5+0		4
5
5
5		107.736
118.000
88.906
87.900		344,23692
325.07171
352,09618
371,80043
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		108.762
123.000
92.237
91.200		343,72735
322.90853
349,92829
369,58247
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAKARYA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		108.986
116.000
87.460
88.100		343,61898
326.13514
353,11396
371,67440
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		109.792
122.000
89.432
91.500		343,25265
323.35651
351,74044
369,39609
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		110.831
125.000
93.969
94.700		342,75790
322.07846
348,81113
367,34203
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		112.377
125.000
94.749
94.900		342,02924
321.83285
348,27460
367,23194
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
60+2

62
62

115.752
132.000

340,47938
319.02509

TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		117.544
128.000
95.178
93.700		339,67272
320.54663
348,00164
368,00900
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA40+1
40+1
40+1
40+1		41
41
41
41		119.123
131.000
94.787
96.600		338,99530
319.41591
348,24516
366,10360
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA50+2
55+2
55+2
55+2		52
57
57
57		119.574
131.000
94.151
97.100		338,78629
319.37859
348,67862
365,81702
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
80+2
80+2		62
82
82
82		120.632
139.000
101.069
101.000		338,32425
316.25055
344,21981
363,34274
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KÜTAHYA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA50+2
60+2
60+2
60+2		52
62
62
62		121.234
133.000
98.746
99.400		338,04535
318.69036
345,68920
364,33379
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)		EA8+0
12+0

8
12

121.542
117.000

337,91147
325.57534

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
80+2
80+2		62
82
82
82		122.920
137.000
99.972
99.800		337,32668
317.19225
344,89963
364,08306
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA45+2
45+2
45+2
45+2		47
47
47
47		123.272
129.000
98.482
98.700		337,17355
320.45413
345,84375
364,76925
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
80+2
80+2		62
82
82
82		123.656
141.000
102.335
102.000		336,99909
315.65426
343,38900
362,62183
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		125.202
134.000
97.572
100.000		336,32884
318.4149
346,44204
363,95822
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		125.259
142.000
101.652
105.000		336,30326
315.16508
343,85231
360,58824
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)		EA10+0
10+0

10
10

126.036
139.000

335,98522
316.36998

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MANİSA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		126.816
143.000
104.463
103.000		335,65773
314.86728
342,03375
362,16831
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA50+2
50+2
50+2
50+2		52
52
52
52		127.486
143.000
102.185
101.000		335,36553
314.76395
343,48541
363,09580
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
80+2
80+2		62
82
82
82		127.708
139.000
101.557
98.800		335,26958
316.454
343,91719
364,70892
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA50+2
60+2
60+2
60+2		52
62
62
62		127.842
135.000
98.377
103.000		335,21227
317.82376
345,90595
362,40454
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
70+2
70+2
70+2		62
72
72
72		128.805
147.000
105.646
104.000		334,81123
313.44756
341,29812
361,36802
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		129.701
147.000
107.208
106.000		334,42964
313.15999
340,35657
360,23050
ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA50+2
50+2
50+2
50+2		52
52
52
52		129.873
143.000
104.180
106.000		334,35006
314.82887
342,21671
360,51039
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		131.034
149.000
106.271
106.000		333,88091
312.47352
340,92977
360,51758
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA50+2
60+2
60+2
60+2		52
62
62
62		132.582
149.000
105.608
104.000		333,20985
312.64708
341,32306
361,41808
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		133.400
151.000
107.047
108.000		332,87906
311.97178
340,46105
358,94915
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		133.411
153.000
108.762
109.000		332,87324
311.04613
339,37623
358,37353
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
80+2
80+2		62
82
82
82		133.455
152.000
107.595
107.000		332,85509
311.48648
340,11453
359,50962
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		133.877
153.000
109.877
109.000		332,67445
311.12064
338,70448
358,67168
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		136.188
155.000
109.440
109.000		331,74609
310.34137
338,96564
358,27769
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA50+2
55+2
55+2
55+2		52
57
57
57		137.544
150.000
109.066
109.000		331,19331
312.33698
339,19613
358,54227
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		138.867
158.000
111.441
111.000		330,64888
309.43846
337,79056
357,55432
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA50+2
60+2
60+2
60+2		52
62
62
62		139.305
159.000
111.536
111.000		330,47959
308.96787
337,73839
357,16839
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (RİZE)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		139.890
159.000
115.082
114.000		330,25655
308.98552
335,66456
355,78575
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		140.832
160.000
113.601
113.000		329,90829
308.52592
336,53700
355,91549
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		141.561
162.000
115.664
115.000		329,62613
307.99237
335,33042
355,19494
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
80+2
80+2		62
82
82
82		142.275
162.000
115.086
115.000		329,33913
307.94597
335,66343
354,99785
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		142.837
163.000
114.225
113.000		329,10655
307.52144
336,17845
356,33770
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA50+2
50+2
50+2
50+2		52
52
52
52		143.888
164.000
115.756
114.000		328,70217
307.20198
335,27845
355,46236
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (KİLİS)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA40+1
40+1
40+1
40+1		41
41
41
41		144.858
165.000
114.977
115.000		328,31431
307.06189
335,72788
355,06167
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		145.482
165.000
116.262
116.000		328,09317
306.95193
335,00291
354,44783
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
80+2
80+2		62
82
82
82		145.903
161.000
114.631
118.000		327,93360
308.20496
335,94641
353,33477
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
70+2
70+2
70+2		62
72
72
72		147.628
169.000
117.735
118.000		327,26524
305.81258
334,16340
353,29837
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA40+1
40+1
40+1
40+1		41
41
41
41		151.097
166.000
116.961
118.000		325,96508
306.55264
334,58050
353,04486
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi (BAYBURT)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		153.479
173.000
119.574
119.000		325,08151
304.20833
333,08887
352,51114
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		155.019
171.000
119.423
120.000		324,53091
304.87211
333,16974
352,42679
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA60+2
80+2
90+3
90+3		62
82
93
93		157.005
174.000
121.399
121.000		323,79989
304.01322
332,05146
351,67658
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)		EA24+0


24


162.507


321,82012


HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HAKKARİ)( Devlet)Sınıf Öğretmenliği
(4)		EA40+1
20+1
20+1
0+0		41
21
21
0		164.524
176.000
123.659
321,11651
303.5237
330,78210
180,00000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)		EA5+0
3+0
6+0
6+0		5
3
6
6		172.451
166.000
119.696
122.000		318,41136
306.50778
333,01643
351,02888
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		EA16+0
15+0
10+0
5+0		16
15
10
5		176.481
199.000
131.712
116.000		317,06669
296.64943
326,46102
354,34341
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)		EA13+0
15+0
12+0
6+0		13
15
12
6		184.355
201.000
127.718
132.000		314,53729
296.1159
328,58293
346,13192
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)		EA5+0
6+0
6+0
6+0		5
6
6
6		187.100
200.000
123.598
130.000		313,68613
296.36609
330,82129
346,68975
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)		EA8+0
6+0
8+0
11+0		8
6
8
11		199.014
237.000
135.484
147.000		310,00468
286.91687
324,50689
338,49602
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4)		EA7+0
6+0
7+0
10+0		7
6
7
10		202.998
229.000
132.254
144.000		308,83252
288.73663
326,17166
339,63586
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4)		EA10+0
30+0
35+0
40+0		10
13
35
40		212.046
Dolmadı
232.257
232.000		306,25929
Dolmadı
283,89036
305,45204
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		EA28+0
24+0
20+0
0+0		28
24
20
0		235.088
227.000
138.635
300,05168
289.32624
322,86417
180,00000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		EA21+0
63+0
81+0
38+0		21
24
78
38		250.310
Dolmadı
Dolmadı
172.000		296,31705
Dolmadı
Dolmadı
327,21272
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		EA39+0
39+0
35+0
10+0		39
39
35
10		262.868
274.000
164.653
122.000		293,28894
278.66854
310,31603
351,22021
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)		EA10+0
5+0

10
5

271.879
291.000

291,25324
275.10246

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4)		EA10+0


10


285.093


288,35258


BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4)		EA4+0
4+0
8+0
12+0		4
0
8
12		286.618
Dolmadı
193.403
238.000		288,03180
Dolmadı
298,17876
303,63749
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)		EA29+0
15+0
12+0
7+0		29
15
12
7		298.271
275.000
178.939
205.000		285,56709
278.35492
304,06851
314,61328
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4)		EA2+0
2+0
2+0
18+0
0
2
18		Dolmadı
Dolmadı
194.481
328.000		Dolmadı
Dolmadı
297,74447
279,66333
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Sınıf Öğretmenliği
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)		EA25+0
15+0
15+0
0+0		23
15
15
0		Dolmadı
298.000
191.660
Dolmadı
273.86467
298,88078
180,00000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4)		EA10+0
14+0
28+0
18+0
1
1
18		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
542.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
234,67823
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		EA10+0
9+0
26+0
31+0		1
1
1
31		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
461.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
251,11139
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4)		EA7+0
13+0
21+0
10+0
0
1
10		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
598.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
219,69589
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		EA8+0
13+0
21+0
20+0
0
0
20		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
471.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
249,14105
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)		EA8+0
9+0
11+0
10+0		1
1
8
10		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
269.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
294,62229
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		EA8+0
30+0
36+0
32+0		4
1
8
32		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
388.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
266,33586
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4)		EA5+0
9+0
8+0
7+0
0
0
7		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
546.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
233,94362
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		EA5+0
6+0
17+0
14+0
0
0
14		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
453.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
252,72502
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)		EA12+0
24+0
27+0
28+0		2
3
14
28		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
317.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
282,29387
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4)		EA10+0
14+0
14+0
14+0
0
0
14		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
445.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
254,32603
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Sınıf Öğretmenliği
(%75 İndirimli) (4)		EA15+0
34+0
34+0
40+0		3
1
24
40		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
320.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
281,55866

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Açık açık söyledi... DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama
Açık açık söyledi... DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama
Etle besleniyor... Adıyaman'da görüldü
Etle besleniyor... Adıyaman'da görüldü
Kızdıran soru... 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?'
Kızdıran soru... 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?'
Serel Yereli iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu! Tepkiler gecikmedi
Serel Yereli iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu! Tepkiler gecikmedi
İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - GAZİANTEP
İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında - GAZİANTEP
Doğu Anadolu'daki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu'daki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı
Dolandırıcılıktan 133, 137 ve 143 yıl hapis cezaları bulunan 3 kadın yakalandı
Dolandırıcılıktan 133, 137 ve 143 yıl hapis cezaları bulunan 3 kadın yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X