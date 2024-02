Singapurlu ödüllü mimardan Van'a turizm merkezi

Geçtiğimiz günlerde şehri; bir çekim merkezi haline getirme vizyonu taşıyan, çok uluslu bir girişim olan Tariria adlı turizm, kültür - sanat ve gastromi merkezini ziyaret etmek için Van'a gittim.

Van Müzesi gezimde bölgede kurulan medeniyetlerden biri olan Urartulara ait tarihi eser ve hazineleri görmek etkileyiciydi. Yurt dışına kaçırılarak başka ülkelerin müzelerinde sergilenen tarihi eser ve hazinelerin olduğunu öğrenmek ise bir o kadar iç eziciydi.

Yurt dışına kaçırıldıkları için doğal olarak onları Van Müzesi'nde göremiyorsunuz. Sadece ne olduklarını yazıldığı afişlerde fotoğraflarını görebiliyorsunuz. O afişler, ziyaretçileri müzenin girişine asılmış bir şekilde karşılıyor. Kaçırılanlara rağmen Van Müzesi, bir hayli zengin tarihi unsurlara sahip.

SİNGAPURLU ÖDÜLLÜ MİMARIN DOKUNUŞU

Bekir Kaya - Kay Ngee

Mimari tasarımıyla dikkat çeken Tariria, tamamen camla kaplı ve kolonsuz çelik yapısıyla da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Tariria binasının en önemli özelliği ise çevreye duyarlı bir yaklaşımla bir tane bile ağaç kesilmeden inşa edilmiş olması. Projenin mimari tasarımı, Homage Hospitality ve Kaya on Coast markalarıyla Tariria’nın ortağı, Kay Ngee Tan Architects’in kurucusu, ödüllü mimar Kay Ngee Tan’ın imzasını taşıyor. Proje için 'Pavilion in the garden' ekolüne uygun bir dizayn hazırlayan Kay Ngee, Tariria’nın Van’ın tarihi ve kültürel zenginliğine bir saygı duruşu niteliği taşıdığının altını çiziyor. Kay Ngee’ın kurucusu olduğu Kay Ngee Tan Architects ise UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Singapur Botanik Bahçeleri’nin sekiz hektarlık Gallop Yolu Uzantısı’nda (Gallop Extension) gerçekleştirdikleri proje ile Singapur Mimarlar Birliği’nin (Singapore Institute of Architects) verdiği 2023 Yılın Tasarım ve Tasarımcısı Ödülü’nün almaya hak kazanan bir mimarlık firması. Kay Ngee ayrıca Singapur'un tüm disiplinlerdeki tasarımcılara ve tasarım projelerine verdiği en büyük ödül olan, prestijli Başkanlık Tasarım Ödülü'ndeki Yılın Tasarımcısı Ödülü’nün (President’s Design Award 2023) de sahibi.

Minimal tasarımıyla ön plana çıkan Tariria, amacına uygun dizayn edilebilen dört bölümden oluşuyor. Mekânın Giriş Salonu, 120 - 150 kişi kapasitesi olan lounge, restaurant, cafe bistro ve fuaye olarak hizmet verebilecek çok amaçlı bir alan. Yapının ana etkinlik salonuna geçiş yapılan bu bölüm, konsept ve amaca uygun olarak farklı biçimde kurgulanabiliyor. Tariria’nın ana Salonu ise 750 - 800 kişiyi ağırlayacak şekilde tasarlanmış. Zemin kat ve asma katları dahil olmak üzere bu salon, çok amaçlı etkinliklere ev sahipliği yapacak donanıma sahip. Yapının diğer bir bölümü olan Menua Resturant, Van Gölü ve Süphan Dağı manzarası eşliğinde Van ve çevresinin yöresel yemek kültürünü yansıtan gastronomi deneyimleriyle hizmet veriyor. Restoranın Operasyon Direktörü Özgür Boz ve Executive Chef Okan Okur tarafından yönetilen mutfağı bölgenin yerel reçetelerini modern bir yaklaşımla harmanlayarak misafirlere unutulmaz lezzet şölenleri yaşatmayı hedefliyor. Ana restoran salonu 60 kişilik kapasitesiyle özel organizasyonlar için ideal bir ortam sunarken açık mutfağın bulunduğu salonda Şef Masası, deneysel lezzetler ile 20 kişiye servis sağlayabiliyor.