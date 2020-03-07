Bu kısa filmde bir kadın zarif hareketlerle, lahanaların arasından yeni doğmuş bebekler çıkarır. Guy-Blaché, öykü anlatımını geliştirmesiyle sinema dilinin oluşmasına öncülük eden ilk yönetmenlerden biriydi. 25 yıllık kariyeri boyunca 700'ü aşkın filmde yönetmen, yapımcı ve yazar olarak çalıştı. Bugün birçok filmi, teknik açıdan içerdikleri yeniliklerle anılıyor. 1906'da çektiği “The Life and Passion of Christ” en büyük bütçeli filmidir. Tarihçilere göre, 1906'ya kadar tek kadın yönetmendi.