07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alice Guy-Blaché
Çoğu kişi sinema tarihinin öncü yönetmenlerinden birinin Alice Guy-Blaché (1873-1968) olduğunu bilmez. Şilili bir ailenin Fransa'da büyüyen kızıydı. Sinema sanatının doğuşuna ve “bebek adımları”na çok yakından şahitlik etti ve ilk öykülü filmlerden biri olarak kabul edilen “La Fée aux Choux”yu çekti.
Bu kısa filmde bir kadın zarif hareketlerle, lahanaların arasından yeni doğmuş bebekler çıkarır. Guy-Blaché, öykü anlatımını geliştirmesiyle sinema dilinin oluşmasına öncülük eden ilk yönetmenlerden biriydi. 25 yıllık kariyeri boyunca 700'ü aşkın filmde yönetmen, yapımcı ve yazar olarak çalıştı. Bugün birçok filmi, teknik açıdan içerdikleri yeniliklerle anılıyor. 1906'da çektiği “The Life and Passion of Christ” en büyük bütçeli filmidir. Tarihçilere göre, 1906'ya kadar tek kadın yönetmendi.
Dorothy Arzner
Sinemanın büyük bir hızla serpilip geliştiği ABD'nin önde gelen ilk kadın yönetmenlerinden biri 1897 doğumlu Dorothy Arzner.... Bir film stüdyosuna yaptığı ilk ziyarette yönetmen olmayı kafasına koyan Arzner, daha sonra Paramount Pictures olarak anılacak Famous Players-Lasky Şirketi'ne bir stenograf olarak girdi.
Senaryo yazarlığı ve kurguculukta öylesine başarılı oldu ki yönetmenliğe geçmesi gecikmedi. 1927'de gişe başarısıyla dikkat çeken “Fashions for Women”ı çekti. Arzner, 1930'lu yıllarda ABD'de çalışan tek kadın yönetmendi, 1940'lı yıllara kadar da mesleğini sürdürdü.
Leni Riefenstahl
1930'larda Almanya'nın en ünlü ve güçlü yönetmenlerinden birinin kadın olması da kuşkusuz dikkat çekicidir. Sinemaya oyuncu olarak başlayan 1902 doğumlu Leni Riefenstahl, 1932'de “Das Blaue Licht” (Mavi Işık) ile yönetmenliğe geçer ve sonraki yıllarda Adolf Hitler'in gözde sinemacılarından biri olur; devletin geniş imkânlarıyla filmler çeker.
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