Sinemanın kadın ustalarının filmleri Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı 'Başka Bir Yerde' film programını sinemaseverlerle buluşturuyor. Program, kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan altı filmle, kadın karakterlerin içsel ve dışsal yolculuklarını merkezine alıyor. Beyazperdenin öncü kadın yönetmenleri Chantal Akerman, Jane Campion, Agnès Varda, Lucrecia Martel, Kelly Reichardt ve Payal Kapadia’nın eserlerinden oluşan seçki, seyircisini yalnızca fiziksel mesafelerle değil; zaman, hafıza, beden ve kimlikler üzerinden şekillenen yolculuklara davet ediyor.

“Aydınlık Hayallerimiz”

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Farklı kadın deneyimlerini yansıtan seçkide, 2024’ün en çok konuşulan filmlerinden olan ve yönetmenliğini Payal Kapadia’nın üstlendiği “Aydınlık Hayallerimiz” yer alıyor. Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen, Altın Küre’de de iki dalda aday gösterilen film, Mumbai’nin kaotik atmosferinde var olabilmek için dayanışan iki hemşirenin öyküsünü anlatıyor.

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“Evden Haberler”

Yönetmen koltuğunda avangart ve feminist sinemanın öncü isimlerinden Chantal Akerman’ın oturduğu 1976 yapımı belgesel “Evden Haberler”de; Akerman’ın çektiği 16mm görüntüler, uzun planlar ve zarifçe çerçevelenmiş şehir manzaraları, yönetmenin New York’a yerleştiği yıllarda annesinden aldığı mektupları okuyan sesiyle birleşiyor.

“Wendy ve Lucy”

Amerikan bağımsız sinemasının öncü isimlerinden Kelly Reichardt’ın yönettiği ve prömiyerini 2008’de Cannes Film Festivali’nde yapan “Wendy ve Lucy”, toplumun kıyısında maddi zorluklara direnen genç bir kadının hikâyesini işliyor.

“Başsız Kadın”

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Bağımsız sinemanın cesur ve istikrarlı auteur yönetmenlerinden Lucrecia Martel’in imzasını taşıyan ve Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan “Başsız Kadın” ise, sınıfsal dinamikleri ve erkek egemen bir dünyada kadınlara biçilen rollerin iç içe geçmiş karmaşıklığını incelikle işliyor.

“Piyano” Yönetmen Jane Campion’a, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan ilk kadın yönetmen unvanını kazandıran “Piyano” da seyirci karşısına çıkacak filmler arasında yer alıyor. Beş dalda Oscar’a aday gösterilen ve Holly Hunter'a En İyi Kadın Oyuncu, Anna Paquin’e henüz 11 yaşındayken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü getiren 1993 yapımı film, bir piyanonun çevresinde şekillenen özgürlük arayışını konu ediniyor. “Yersiz Yurtsuz” Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan da dahil olmak üzere üç ödüle layık görülen, yönetmenliğini Agnès Varda’nın üstlendiği “Yersiz Yurtsuz” ise hiçbir yere ait hissedemeyen Mona Bergeron’un sınırları aşan yolculuğunu perdeye yansıtıyor. Sinemanın öncü ve ödüllü kadın yönetmenlerinin filmlerinden bir seçki sunan "Başka Bir Yerde" programı, 5 - 28 Mart arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir. Bu program kapsamındaki film gösterimleri için Biletler, Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir. GÖSTERİM PROGRAMI Aydınlık Hayallerimiz 5 Mart Çarşamba – 19.00 23 Mart Pazar – 15.00 Evden Haberler 7 Mart Cuma – 19.00 16 Mart Pazar – 15.00 Wendy ve Lucy 12 Mart Çarşamba – 19.00 21 Mart Cuma – 19.00 Başsız Kadın 13 Mart Perşembe – 19.00 28 Mart Cuma – 19.00 Piyano 9 Mart Pazar – 15.00 20 Mart Perşembe – 19.00 Yersiz Yurtsuz 14 Mart Cuma – 19.00 26 Mart Çarşamba – 19.00