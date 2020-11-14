Sinemanın emektar aksiyon starları

Dwayne Johnson

İlk filmlerinde ‘spor dünyasından Hollywood’a gelmiş misafir oyuncu’ olarak tanınır ve herkes onu The Rock diye bilirdi. Sinemada bu kadar kalıcı olacağını belki kendisi bile tahmin etmiyordu. Onun için her şey ‘The Mummy Returns’de canlandırdığı Akrep Kral’la değişti ve sonra gerisi geldi… İlk başta yer almadığı ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisinin şimdi en önemli kahramanlarından biri. Eleştirmenler yer aldığı filmleri pek beğenmiyor ve Dwayne Johnson’ı oyuncu olarak ciddiye almıyorlar ama oynadığı filmlerin ardı arkası kesilmiyor. Listedeki diğer starların yaşına bakarsanız, aksiyon kariyerinin başında sayılır. Ustaların yolundan giderse önünde en az 20 yıl daha var…

Doğum yılı: 1972 Yaş: 48