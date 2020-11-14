Sinemanın emektar aksiyon starları

Arnold Schwarzenegger
İşte ‘Yaş 70, iş bitmemiş’ deyiminin en somut karşılığı! 2019’da onu ‘Terminator: Dark Fate’ gibi yüksek bütçeli gösterişli bir aksiyon filminin başrolünde izledik. Açıkçası bunca yıl sonra bile onsuz bir Terminator düşünmek kolay değil. Bu arada, yeni Conan filminde oynayacağını da belirtelim. Kariyerinin dönüm noktalarında, Terminator ve Conan serisini görüyoruz. 1982’de oynadığı ‘Conan the Barbarian’, adını dünyaya duyuran filmdi. 1984’te ‘Conan Destroyer’ ve onu başka bir faza geçiren ‘Terminator’ geldi. 2 yılda çevirdiği bu 3 film, bütün kariyerini belirledi. O gündür bugündür adı artık aksiyonla anılıyor. Öte yandan, komediyle de arası çok iyi. Kendi imajıyla dalga geçmekten çekinmemesi belki en büyük avantajı…
Doğum tarihi: 1947 Yaş: 73
Sylvester Stallone
Sylvester Stallone, senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynamak için inat ettiği ilk Rocky filmine kadar çok tanınan bir oyuncu değildi. ‘Rocky’ (1976) ile şöhrete kavuşsa da gerçek bir aksiyon yıldızı olması, ‘Rambo’yu canlandırdığı ‘İlk Kan’ (First Blood) ile gerçekleşti. 1990’lı yılların popüler aksiyon yıldızlarındandı. 2000’li yıllarda artık aksiyondan yavaş yavaş emekli olacağını düşünürken Rocky ve Rambo’yu canlandırdığı filmlerle sahalara döndü, ‘Cehennem Melekleri’yle (The Expendables) ‘destan’ yazdı. Stallone’nin 70’li yaşlarına yeni bir aksiyon kahramanı (Barney Ross) ve dördüncü filme ulaşmış bir seriyle dönmüş olması, gerçekten azımsanacak bir başarı değil.
Doğum tarihi: 1946 Yaş: 72
Steven Seagal
Son dönemde yaptığı filmler, Türkiye’ye gelmiyor olabilir. Yeni filmlerine televizyonlar, Pay TV’ler ve dijital platformlarda da rastlamamış olabilirsiniz ama Steve Seagal hâlâ aktif bir oyuncu… Imdb’yi açıp filmografisine şöyle bir bakmanız dahi yeter. Steven Segal, istikrarlı şekilde film çekmeyi sürdürüyor. Geniş dağıtım şansı bulmayan, düşük bütçeli B tipi yapımlarda oynasa da Segal’ın sadık hayranları hayatlarından memnunlar. Dövüş sanatları ustası Steven Segal’in 1988’de ‘Above the Law’ filminde başrolle başlayan kariyeri, 2021’de gösterime girecek ‘Above The Law 2’ ile devam edecek… Son olarak, 2019’da ‘Beyond the Law’ ile çıkmıştı sadık hayranlarının karşısına…
Doğum tarihi: 1952 Yaş: 68
Liam Neeson
1990’lı yıllarda böyle bir liste yapsanız akla gelen isimlerden biri olmazdı. Aslında 90’lara başrolde oynadığı çizgi roman uyarlaması ‘Darkman’ ile girmişti ama nedense arkası gelmedi. Neeson o dönemde aksiyonlarla değil; tarihi filmler ve dramlarla tanınırdı. Ona genç seyirciler nezdinde büyük şöhret getiren ‘Star Wars: Phantom Menace’ bu durumu değiştiren filmlerden biri oldu. Onun içindeki gözüpek, acımasız sert erkeği ortaya çıkaran ise ‘Taken’ serisiyle yazar ve yapımcı Luc Besson oldu. Film öylesine başarılı oldu ki Neeson’un yaşlılık için kariyer planları yapmasına gerek kalmadı… O artık günümüzün en sevilen aksiyon kahramanlarından biri.
Doğum tarihi: 1952 Yaşı: 68
Jackie Chan
Sinema ve dövüş sporlarındaki kariyerini paralel olarak geliştiren Chan, Hong Kong sinemasının kendine özgü starlarından biri olarak adını dünyaya duyurdu. Akrobatik becerilere sahip sempatik, eğlenceli ve neşeli bir dövüşçü olması itibarıyla 1980’ler Amerika’sındaki kaslı ve terli sert erkeklerden çok farklıydı. Belki de bu yüzden Hollywood ona çok ilgi göstermedi. Ama devir değişince ‘Rush Hour’ (1998) ile birlikte Hollywood ile bağları güçlendi. İlk filmini, henüz 8 yaşında çektiğini düşünürsek Jackie Chan listede yer alan diğer yıldızlardan farklı... 1970’li yıllardan itibaren girdiği sinemada hâlâ etkin bir isim… Amerikan filmlerinde adı çok geçmese de Çin filmlerinde başrol oynamayı sürdürüyor.
Doğum tarihi: 1954 Yaş: 66
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