04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk sineması, gişede böyle düşüş görmedi.
2019'un ilk yarısında 2018'e oranla tam tamına % 45.1'lik izleyici kaybı yaşandı.
Hasılat kaybı ise % 35.2 olarak gerçekleşti.
2019'un ilk yarısında 2018'in ilk yarısına oranla 10.689.693 daha az bilet kesildi.
Sinema sektörünün kaybı, bir önceki yılın ilk yarısına oranla 98.526.938 ₺.
İlk 6 aylarını karşılaştıracak olursak son 10 yılda izleyici sayısı ve ona bağlı olarak hasılat, 4'üncü kez bir önceki yıla oranla düşüş yaşadı.
En fazla düşüş, % 13 ile 2016'nın ilk yarısında yaşanmıştı.
2019'un ilk yarısında gerçekleşen % 45.1'lik düşüş sinema sektöründe şok etkisi yarattı.
2019'un ilk 6 ayında gerçekleşemeyen gişe kuyrukları, ekimden sonra bekleniyor.
Bu kadar yüksek düşüşün nedeni nedir?
Aslına bakarsanız 27 Aralık 2018'e kadar sinema sektörünün beklentisi 'Rekor'du.
Çünkü, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül'ün filmleri gösterime ardı ardına girecekti.
Gişesi yüksek 4 sinemacının filminin aynı dönemde gösterime girmesi nadir görülüyordu.
2019, bu nedenle sinema sektörü için de izleyici için de özel bir yıl olacaktı.
Ne var ki yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasında 'Kampanyalı Bilet' ve 'Bilet Payı' zemininde 28 Aralık 2018'den itibaren başlayan tartışmanın ardından Şahan Gökbakar & Togan Gökbakar; 'Recep İvedik 6'yı, Cem Yılmaz & Muzaffer Yıldırım; 'Karakomik Filmler'i ve Mahsun Kırmızıgül & Murat Tokat; 'Mucize Aşk'ın gösterimini yeni sezona erteledi.
Yılmaz Erdoğan & Necati Akpınar ise yeni sinema yasasının 30 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı 1 Şubat 2019'da izleyiciyle buluşturdu.
Yeni sinema yasasının yürürlüğe girmesine rağmen 'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler' ve 'Mucize Aşk', gösterime neden çıkarılmadı?
Şahan Gökbakar & Togan Gökbakar, Cem Yılmaz & Muzaffer Yıldırım ve Mahsun Kırmızıgül & Murat Tokat'ın filmlerini gösterime çıkarmamasının nedeni şöyle;
İçeriğinde kampanyalı bilet uygulamasının yasaklanması da olan yeni sinema yasası yürürlüğe 30 Ocak'ta girdi.
Ne var ki daha önce satılan biletler nedeniyle kampanyalı bilet uygulamasının yasağı 1 Temmuz 2019'da başladı.
Sinema sektörü için 2019'un ilk yarısı faciayla sonuçlanırken ikinci yarıda ne olur?
İlk yarının sonunda soyunma odasına 3 - 0 yenik gitmesine rağmen maçı 4 - 3 kazanan bir futbol takımı ve taraftarları ne hissederse sinema sektörü de hem manevi hem de maddi anlamda onu hissedecek.
'Karakomik Filmler'; 18 Ekim 2019'da, 'Recep İvedik 6', 8 Kasım 2019'da ve 'Mucize Aşk', 6 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.
Bu 3 filmin yanı sıra diğer yeni filmlerin de gösterime girecek olması yeni sinema sezonu olan 1 Eylül 2019 - 31 Aralık 2019 arasında sinema sektöründe tam bir şenlik havası yaşatacak.
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