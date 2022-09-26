İkinci raunt başladı

Sinema salonu sahipleriyle yapımcılar arasındaki tartışmada ikinci raunt başladı. Sinema salonu sahipleri, filmlerini dijital platformlara çeken Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’a Bodrum’da düzenlenen 10’uncu Türk Filmleri Haftası’nda tepki gösterdi. Sinema salonu sahipleri festivalde yayınladıkları videoda ‘Güle Güle’ şarkısıyla birlikte “Beyazperdeden uğurladıklarımız” ibaresine yer verdi
Sinema salonu sahipleriyle yapımcılar, 2018’de ‘Patlamış mısır’ başlığıyla büyük bir tartışma yaşamışlardı. Yapımcılar, bilet ücretlerinin artmasına rağmen kendi paylarının hep aynı kalmasına ve patlamış mısır ile içeceğin bilete dâhil edilmesine tepki göstermişti. Yılmaz Erdoğan, tepkisini yeni filmi ‘Organize İşler - Sazan Sarmalı’nı gösterime çıkarmayarak dile getirmişti. Bu filmin gösterime çıkarılmamasının ardından yapımcılarla sinema salonu sahipleri arasında domino etkisiyle başlayan tartışmanın sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, devreye girerek yeni bir sinema yasası çıkarmıştı.
Yapımcıların lehine olan bu gelişmenin ardından yeni bir yola giren sinema sektörü, 2020’de başlayan pandemi nedeniyle büyük darbe aldı. Bu dönemde dijital platformların artışı da sinema sektörünü iyiden iyiye zor durumda bıraktı. Filmleri izleyicilerden büyük ilgi gören Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar, yeni yapımlarını dijital platformlara çekince sinema salonu sahiplerinin tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
Sinema salonu sahipleri, tepkilerini Bodrum’da düzenlenen 10’uncu Türk Filmleri Haftası’nda gösterdi. Sinema salonu sahipleri festivalde yayınladıkları videoda ‘Güle Güle Sana’ şarkısıyla birlikte “Beyazperdeden uğurladıklarımız” ibaresine yer verdi.
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