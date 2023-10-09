Sinem Ünsal: Fiyatlar hariç yaz güzeldi

"ÇOK PAHALIYDI"



Yaz tatilinde bol bol dinlendiğini söyleyen Sinem Ünsal, "Sezona çok hazırım, güzel bir yaz geçti benim için. Fiyatlar hariç tabii... Gerçekten çok pahalıydı, şikayet etmemek mümkün değil. Kendi bütçeme göre tatilimi yaptım" açıklamasında bulundu.