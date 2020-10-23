Sinem Umaş cezaevinde

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Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Gelinim Olur musun?' programı ile ünlenen ve Semra kaynananın gelin adayı olarak tanınan Sinem Umaş, cezaevine girdi.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, Umaş'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını iddia ederek iki ay tedbir kararı aldırmıştı. Kararı ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsi istenen Sinem Umaş, Instagram hesabına eklediği bir video ile teslim olduğunu duyurdu.

Sinem Umaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamadı. Umaş, yaklaşık bir buçuk yıldır tehdit edildiğini söyleyerek, sürekli evinin drone ile gözetlendiğini belirtti.

Sinem Umaş, "Ben bir buçuk yıldır psikolojik şiddet içerisindeyim. Yediğim tehditin, hakaretin haddi hesabı yok. Adalet istiyorum" dedi.