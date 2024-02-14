Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan 14 Şubat Sevgililer Günü pozları

        Sinem Kobal'dan 14 Şubat pozları

        2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel fotoğraflarını "Ömürlük sevgilim" mesajıyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 11:19 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yer aldığı romantik fotoğraflarını 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle takipçileriyle paylaştı.

        • 2

          Leyla ve Lalin adında iki kızları bulunan çiftten Sinem Kobal, fotoğraflarına "Ömürlük sevgilim" notunu düştü.

        • 3

          Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu

        • 4

          Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu

        • 5

          Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu

        • 6

          Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu

        • 7

          "SEVGİMİZ HER GÜN KUTLU OLSUN KOCAM"

          23 Mayıs 2015'te Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenen Şahan Gökbakar ile Selin Gökbakar'dan da bu güne özel paylaşım geldi. Selin Gökbakar; "Bahanemiz bol olsun. Sevgimiz her gün kutlu olsun kocam" dedi. Şahan Gökbakar da bu fotoğrafı, sosyal medya sayfasına taşıdı.

        • 8

          PARİS'TE AŞK

          Ünlü oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 2022'de Almanya'da evlenmişti.

        • 9

          Çift, Sevgililer Günü'nü Paris'te kutladı. İkili romantik pozlarını sosyal medyada paylaştı.

        • 10

          Nurgül Yeşilçay ise yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile bu görüntüsünü yayınladı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Habertürk Anasayfa