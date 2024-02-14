Sinem Kobal'dan 14 Şubat pozları
2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel fotoğraflarını "Ömürlük sevgilim" mesajıyla paylaştı
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Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yer aldığı romantik fotoğraflarını 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle takipçileriyle paylaştı.
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Leyla ve Lalin adında iki kızları bulunan çiftten Sinem Kobal, fotoğraflarına "Ömürlük sevgilim" notunu düştü.
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Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
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Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
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Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
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Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
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"SEVGİMİZ HER GÜN KUTLU OLSUN KOCAM"
23 Mayıs 2015'te Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenen Şahan Gökbakar ile Selin Gökbakar'dan da bu güne özel paylaşım geldi. Selin Gökbakar; "Bahanemiz bol olsun. Sevgimiz her gün kutlu olsun kocam" dedi. Şahan Gökbakar da bu fotoğrafı, sosyal medya sayfasına taşıdı.
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PARİS'TE AŞK
Ünlü oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 2022'de Almanya'da evlenmişti.
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Çift, Sevgililer Günü'nü Paris'te kutladı. İkili romantik pozlarını sosyal medyada paylaştı.
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Nurgül Yeşilçay ise yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile bu görüntüsünü yayınladı.