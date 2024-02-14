"SEVGİMİZ HER GÜN KUTLU OLSUN KOCAM"

23 Mayıs 2015'te Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenen Şahan Gökbakar ile Selin Gökbakar'dan da bu güne özel paylaşım geldi. Selin Gökbakar; "Bahanemiz bol olsun. Sevgimiz her gün kutlu olsun kocam" dedi. Şahan Gökbakar da bu fotoğrafı, sosyal medya sayfasına taşıdı.