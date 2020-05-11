Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği yöndeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kobal, haberin duyulmasından rahatsızlık duydu ve sızdıran kişiyi arıyor.