Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Cunda'da görkemli bir düğün ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 45 yaşına bastı. Sinem Kobal eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Kobal, paylaşımına, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü. Çiftin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

TATİL SEZONUNU MARMARİS'TE AÇTILAR

Magazin dünyasının gözde oyuncu çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, tatil sezonunu geçtiğimiz günlerde Marmaris’te açmıştı. Öğleden sonra bir botla çıkmaya hazırlanan çift, çıkan bir aksaklıktan dolayı uzun süre botu hareket ettirememişti. Ne olduğunu merak eden güzel oyuncu da bottan inerek olaya dahil olmuştu. Botun hareket etmesiyle dümene geçen yakışıklı oyuncu, bota halatın takıldığını fark etmişti.

"KAPTAN KENAN'IN MİÇOSU İŞ BAŞINDA"

Botu halattan kurtarma işi ise Kobal’a düşmüştü. Kobal, botun ön kısmından kendini denize doğru salarak botun altına eğilmişti. Kobal’ı görenler ise, "Kaptan Kenan’ın miçosu iş başında" demekten kendilerini alamamıştı.

"SİNEM HAMİLE OLDUĞU ZAMAN ANLARSINIZ"

Geçtiğimiz aylarda Sinem Kobal'ın hamile olduğu iddia edilmişti. İmirzalıoğlu, hamilelik iddialarını, "Sinem hamile olduğu zaman anlarsınız zaten" sözleriyle yalanlamıştı.

"AİLE HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Kobal, geçtiğimiz günlerde şu açıklamaları yapmıştı:

"Çocuk kariyerimin önüne geçmesin" diye bir durum yok. Aile bence her şeyden önemli.

Kenan güzel günleri hatırlar. Unuttuğu olmadı, şanslıyım. "Evde kimin sözü geçer?" sorusunu Kenan Bey'e sormak lazım.