Sineber Kanyonu serinlemek isteyenlerin adresi oldu

Kayseri'den gelen Emre Kızıl da kentteki akrabalarıyla şelaleye geldiklerini dile getirerek, "Burası çok güzel bir yer. Herkesin burayı görmesini isterim. Bölgedeki kanyonlar çok güzel. Burada her taraftan sular akıyor. Mükemmel bir görüntüsü var. Biz de serinlemeye geldik, ailece piknik yaptık" dedi.

Ailesiyle kanyona gelen Aynur Koçkaya da "Burası saklı bir cennet. Bugün de çok kalabalık. Yüzmek için güzel bir yer. İnsanlar burada yüzerek ve piknik yaparak güzel zaman geçirebilir. Kafa dinlemek için ideal. Serinlemek isteyenler buraya gelebilir. Buranın çok güzel bir doğası var. Bazı noktalarda metrelerce yüksekten sular süzülüyor. Herkesi buraya bekleriz. Burada bu yıl bazı düzenlemeler yapıldı. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize, emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.