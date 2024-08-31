Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sineber Kanyonu serinlemek isteyenlerin adresi oldu

        Sineber Kanyonu serinlemek isteyenlerin adresi oldu

        Hakkari'de doğal güzelliği ve birçok noktada akan şelaleleriyle öne çıkan Sineber Kanyonu, kavurucu yaz sıcağından kaçmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 14:55 Güncelleme: 31.08.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Kaval köyü sınırlarında bulunan kanyona, sarp arazideki toprak yoldan araçlarla ulaşılıyor. Çevresinde yüksek rakımlı dağların bulunduğu kanyon, yeşilliklerle kaplı kayaların arasından akan akarsuları ve metrelerce yükseklikten dökülen şelaleleriyle ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

        • 2

          Barındırdığı güzelliklerle yöre halkı tarafından "saklı cennet" olarak tanımlanan kanyona gelenler, çevresine serinlik veren alanda doğayla iç içe zaman geçiriyor, suda yüzerek serinliyor. Son zamanlarda yürütülen tanıtım çalışmalarıyla yerli ve yabancı turistlerin rotasına da giren kanyon, kentte doğa turizminin gelişmesine de katkı sunuyor.

        • 3

          Bölgede bulunan Cevizdibi Köyü Muhtarı İzzet Kaya, vatandaşların genellikle ailece kanyona gelip zaman geçirdiğini söyledi. Alana ulaşmak için İl Özel İdaresi tarafından yol çalışması ve bazı düzenlemelerin yapıldığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

        • 4

          "Şelale çok beğeniliyor. Burası için ihtiyaç olan bazı eksiklikler var. Yollar bazı noktalarda kötü. Onların yapılmasını istiyoruz. İnsanlar gelip burada saatlerce zaman geçiriyor. Ankara'dan, Trabzon'dan misafirlerim var. İnsanlar burayı televizyonlardan, internetten görüp geliyor. Benim için burası cennet gibi. Avrupa'dan da gelenler oluyor. Şu anda da yoğunluk var. İnsanlar genellikle buraya yüzmeye geliyor. Suyun olduğu noktada büyük kayalar var. Bazıları görünmüyor. Yüzenlerin buna dikkat etmesi lazım."

        • 5

          Kayseri'den gelen Emre Kızıl da kentteki akrabalarıyla şelaleye geldiklerini dile getirerek, "Burası çok güzel bir yer. Herkesin burayı görmesini isterim. Bölgedeki kanyonlar çok güzel. Burada her taraftan sular akıyor. Mükemmel bir görüntüsü var. Biz de serinlemeye geldik, ailece piknik yaptık" dedi.

        • 6

          Ailesiyle kanyona gelen Aynur Koçkaya da "Burası saklı bir cennet. Bugün de çok kalabalık. Yüzmek için güzel bir yer. İnsanlar burada yüzerek ve piknik yaparak güzel zaman geçirebilir. Kafa dinlemek için ideal. Serinlemek isteyenler buraya gelebilir. Buranın çok güzel bir doğası var. Bazı noktalarda metrelerce yüksekten sular süzülüyor. Herkesi buraya bekleriz. Burada bu yıl bazı düzenlemeler yapıldı. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize, emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        • 7

          Son zamanlarda yürütülen tanıtım çalışmalarıyla yerli ve yabancı turistlerin rotasına da giren kanyon, kentte doğa turizminin gelişmesine de katkı sunuyor. Bölgede bulunan Cevizdibi Köyü Muhtarı İzzet Kaya, vatandaşların genellikle ailece kanyona gelip zaman geçirdiğini söyledi. Alana ulaşmak için İl Özel İdaresi tarafından yol çalışması ve bazı düzenlemelerin yapıldığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

        • 8

          "Şelale çok beğeniliyor. Burası için ihtiyaç olan bazı eksiklikler var. Yollar bazı noktalarda kötü. Onların yapılmasını istiyoruz. İnsanlar gelip burada saatlerce zaman geçiriyor. Ankara'dan, Trabzon'dan misafirlerim var. İnsanlar burayı televizyonlardan, internetten görüp geliyor. Benim için burası cennet gibi. Avrupa'dan da gelenler oluyor. Şu anda da yoğunluk var. İnsanlar genellikle buraya yüzmeye geliyor. Suyun olduğu noktada büyük kayalar var. Bazıları görünmüyor. Yüzenlerin buna dikkat etmesi lazım."

        • 9

          Kayseri'den gelen Emre Kızıl da kentteki akrabalarıyla şelaleye geldiklerini dile getirerek, "Burası çok güzel bir yer. Herkesin burayı görmesini isterim. Bölgedeki kanyonlar çok güzel. Burada her taraftan sular akıyor. Mükemmel bir görüntüsü var. Biz de serinlemeye geldik, ailece piknik yaptık" dedi.

          Ailesiyle kanyona gelen Aynur Koçkaya da "Burası saklı bir cennet. Bugün de çok kalabalık. Yüzmek için güzel bir yer. İnsanlar burada yüzerek ve piknik yaparak güzel zaman geçirebilir. Kafa dinlemek için ideal. Serinlemek isteyenler buraya gelebilir. Buranın çok güzel bir doğası var. Bazı noktalarda metrelerce yüksekten sular süzülüyor. Herkesi buraya bekleriz. Burada bu yıl bazı düzenlemeler yapıldı. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize, emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Habertürk Anasayfa