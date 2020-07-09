İHA

2016 yılında Burcu Kartal ile dünya evine giren 57 yaşındaki Sinan Özen, geçtiğimiz şubat ayının sonunda ikiz bebeklerini kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşadı. Neva ve Sanberk adını verdikleri iki bebekleri olan çift, kızlarının rahatsızlığını öğrenince hemen tedaviye başlattı. Neva bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Özen, "Araftayız diyebiliriz. Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz. Rüya gibi ama umudumuzu yitirmiyoruz" dedi.

Daha önce kızının operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyuran ve sevenlerinden dua isteyen şarkıcı, bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı.

"ARAFTAYIZ"

Sinan Özen, bebeği ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bir baba olarak duygularımızı anlatmak da tarifi çok zor. Hocalarım da evlat sahibi oldukları için beni anlayabilirler. Sevinç ile hüznü bir arada yaşadık. Yani bir elmanın yarısı bizimle evde, diğer yarısı burada... Ama hocalarım alanlarında o kadar değerli ki burada da dünya da olan teknolojinin her olanağı var ve yapılıyor. Şu anda da araftayız diyebiliriz.

Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz. Böyle bir rüya gibi ama umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Bilim olarak her yolu deniyoruz, dualar ediyoruz. Bize dualarını eksik etmeyen halkımıza çok teşekkür ediyoruz.

"EŞİMİN PSİKOLİK SORUNLARI VAR"

Eşinin ve diğer çocuğunun durumundan da bahseden Özen, sözlerine şu şekilde devam etti:

Diğer çocuğumuzun durumu iyi. O bu konuda çok şanslı ama annesinin biraz psikolojik sorunları var. Takdir ederseniz ki her şeyi ona göre kurgulamış. Oda da bir yatak boş duruyor. O anları anlatmak çok zor. Ben sürekli yaşadığım için. Allah'ım her çocuğu anne ve babasına bağışlasın.

İnşallah bu çalışma diğer Neva bebeklere ışık ve umut olur. Eşim ve ben Neva'ya masallar okuyoruz. Doktorlarımızın tavsiyesiyle anne baba diyaloğunu kesmeden onunla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ben onunla sohbet ediyorum, onunla gerçekleştireceğim hayallerimi biriktiriyorum" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Neva bebeğin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Burak Tander, “Neva bebeğimizin ağır bir rahatsızlığı var. Çok seyrek rastlanan bir bağırsak rahatsızlığı... Ne yazık ki bağırsağı çalışmıyor ve bir kaç ameliyat geçirmesi lazımdı. Bu rahatsızlığın modern tıp kesin tedavisini bilmiyor. Ancak modern tıbbın bildiği bazı tedavi yöntemlerini tamamını uyguluyoruz. Neva bebek, ilerleyen zamanlarda iyileşecek. Biz hekimler olarak elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.