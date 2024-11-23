Sinan Kaloğlu: Penaltı bütün dengemizi bozdu

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Sinan Kaloğlu yaptığı açıklamada, "Üzgünüz. 5 maçtır kaybetmiyorduk. Futbolcularım ilk dakikadan itibaren iyi bir sonuç almaya inandı ama olmayan bir penaltı. Biz öyle gördük, herkes de gördü. O penaltı bütün dengemizi bozdu. Penaltıdan sonrada Direnç hocanın orta sahadaki 3 oyuncumuza sarı kart göstermesi oyuncuların da direncini bozdu." ifadelerini kullandı.

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Genç teknik adam ayrıca, "Devreden sonra diziliş olarak sistem değiştirdik. Baskı kurduk ama maalesef geride eşleşme hatası bize pahalıya mal oldu. Eksikliklerimiz var, savunmada oyuncularım yok. Bunlara sığınmıyoruz. Çocuklar inandı ve mücadelesini yaptı. Maçın baçından itibaren Direnç hocanın takdir hakları bütün dengemizi bozdu. Şartlar ne olursa olsun bu takım 6 gol yiyecek bir takım değil." diye konuştu.