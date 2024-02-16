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        Haberler Spor Futbol Sinan Kaloğlu'ndan Eryaman Stadyumu tepkisi! - Futbol Haberleri

        Sinan Kaloğlu'ndan Eryaman Stadyumu tepkisi!

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Eryaman Stadyumu için, "Üzerimden manipülasyon yapmaya gerek yok. Zemin ortada. Umarım bu 8-9 günde iyi bir bakım yapmışlardır" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 14:57 Güncelleme: 16.02.2024 - 14:57
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        Gençlerbirliği'nden "Eryaman Stadı" tepkisi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Eryaman Stadı'nın zemini konusunda kendisi üzerinden manipülasyon yapıldığını ileri sürerek, "Zemin ortada. Umarım bu 8-9 günde iyi bir bakım yapmışlardır ve sağlıklı şekilde maç oynanır." dedi.

        Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile sportif direktör Emrah Yıldız, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

        Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçı öncesinde statta kontrol yapıldığını ve karşılaşmanın Eryaman Stadı'nda oynandığına dikkati çeken Kaloğlu, "Bizim stadımız Eryaman Stadı. Sezon başında maçlarımızı Keçiören Aktepe Stadı'nda oynadık ama sonra satılan kombineler, localar var. Bunlar hep Eryaman Stadı'na göre yapıldı çünkü bizim stadımız Eryaman Stadı ve maçlarımızı stadımızda oynamak istiyoruz" diye konuştu.

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        Stadın zemin konusunun manipüle edildiğini iddia eden Kaloğlu, "Ankaragücü bize çok destek olan bir kulüp. Stada ilişkin benden önce yapılan açıklamalar var. Emre hocanın, Abdullah Avcı'nın açıklamaları var. Benim onlardan farkım, ben zemin nedeniyle oyuncumu kaybettim. Oyuncum sezonu kapattı. Zemin konusunu şimdi değil haftalardır söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'de genel anlamda statlarda zemin problemi yaşandığını dile getiren Kaloğlu,"Gaziantep'teki statta bir takım oynuyor ama onun da zemini bozuk. Genel anlamda statların zemini bozuk. Oyuncumun sakatlığı benim canımı acıttı. Bunun üzerinden manipüleye gerek yok. Kulüpler futbolculara büyük yatırımlar yapıyor. Hem başarı hem iyi oyun bekliyoruz. Oyuncuların sağılığını düşünmeden bu statlarda bu nasıl olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        Gençlerbirliği'nin Trabzonspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra sahanın bakımının yapıldığına dair açıklamalar olduğuna dikkati çeken Kaloğlu, şöyle devam etti:

        "Hangi teknolojiyle yapıldığını bilmiyorum. Sonuçta Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yetkilileri 'oynanabilir' dedi. Bizim için artık sorun bitmiştir. Kararı veren onlar. Üzerimden manipülasyon yapmaya gerek yok. Zemin ortada. Umarım bu 8-9 günde iyi bir bakım yapmışlardır ve sağlıklı şekilde maç oynanır. MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı oynanabiliyorsa bizim de oynamamız gerekir normalde ama işin teknik tarafını, saha tarafını bilmiyorum. Sahaya kısa sürede bakım yapıldı, iki maç üst üste kaldıramayacağı için mi böyle bir kara verdiler bilmiyorum."

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        Kaloğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Gençlerbirliği'nin Eryaman Stadyumu’nda maç oynamamasına karar vermesi halinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soruya ise "İtirazlarımızı ederiz. Biz de play-off içinde yer alan bir takımız. Taraftarımızı da Eryaman Stadyumu’nda görmek isteriz. Sahanın durumu her iki takım için de belirleyici olacak. MKE Ankaragücü, Süper Lig'de mücadele ediyor. Biz de play-off grubu için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bekleyip göreceğiz." şeklinde cevap verdi.

        YAŞANAN MADDİ SORUNLAR

        "Oyuncularımızın içeride büyük alacakları duruyor. Büyük maddi sorunlarımız var." diyen Sinan Kaloğlu, ligde oynayacakları Teksüt Bandırmaspor maçına ilişkin de şöyle konuştu:

        "Oyuncuları telkin ederek maça çıkarıyoruz. Yöneticilerimiz oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışında. 3-4 ay maaş almayan oyuncular sahaya çıkıp böyle mücadele ediyorsa takdir edilmesi gerekir. Çocuklar çok fedakarlık ediyor. Kaybedilmiş hiçbir şey yok play-off potasının içindeyiz. Teksüt Bandırmaspor maçına kazanmak için çıkacağız. İnşallah da kazanacağız. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Rakiplerimizle oynuyoruz. Bu maçı kazanıp yükselişe geçeceğimizi umut ediyorum, düşünüyorum. Takımımız ligin en düşük bütçeli takımlarından. Biz hala hedefimizden şaşmadık, hedefimizi de kaçırmadık. Çıtayı ilk devre yükselttik sonra ikinci yarı altında kaldık ama planladığımız yerdeyiz. Biz de ligin alt tarafındaki takımlarla oynamaya başlayacağız."

        "MAKİNELERLE FARK KAPATILIYOR"

        Sportif diröktör Emrah Yıldız ise stada ilişkin sahanın bakımının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yaptığı, parasının ise Gençlerbirlyiği ve MKE Ankaragücü tarafından karşılandığı bilgilerini verdi.

        Kendisinin MKE Ankaragücü'nde görev yaptığı dönemde de böyle bir durum ile karşılaşıldığını hatırlatan Yıldız, şunları söyledi:

        "Şampiyon olduğumuzda Beşiktaş maçımız Kayseri'ye alınmıştı. Ankara başkent ama bu sorun yıllardır gündemde. Burada Sinan hoca ya da Emre hocanın suçu yok. Marka değeri diyoruz ama Türkiye'deki sahaların durumu belli. TFF'nin devreye girip yaptırım uygulaması gerekiyor. Oynatmasa 3-4 tane maçı sahada düzelir. Gerekirse 2-3 hafta oynamayalım. Saha 1 ayda düzelsin. Saha güneş görmüyor. Makinelerle fark kapatılıyor. Umarım kısa sürede düzelir."

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