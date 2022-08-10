Sinan Engin telefonunu elinden düşürmedi

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Bir erkek arkadaşıyla AVM'ye giriş yapan Engin, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

TELEFONUNU ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon ürünlere göz gezdiren Sinan Engin, ardından bir restoranda akşam yemeği yedi. Telefonunu elinden bir an olsun bırakmayan Engin, güneşli havanın tadını da çıkardı.