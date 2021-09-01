Sinan Engin ile Oğulcan Engin: Ne mutlu Türk'üm diyene! - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Futbol yorumcusu Sinan Engin ve Seda Sayan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Sahibi oldukları mekanın önünde oturan baba-oğul, 30 Ağustos Zafer Bayramını da kutladı.

Mekanın giriş kısmına büyük bir bayrak asan Sinan Engin ile oğlu, "Bu bayrağın gölgesinde olmak insana güven veriyor, 'Ne mutlu Türk'üm diyene.' 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun, tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz." şeklinde konuştu.