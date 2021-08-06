Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, geçtiğimiz günlerde yaşadığı olay üzerine şok oldu. Yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Engin, tutkunu olduğu motosikletini çaldırdı.

Cihangir'deki bir mekanın sahibi olan ve yine aynı semtte oturan Oğulcan Engin, motosikletini kapısının önünde kilitledi. Sabah evinden çıktıktan sonra aracının yerinde olmadığını gören Engin, hemen polisi aradı.