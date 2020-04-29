Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmişti.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; bu yasağı çiğneyen 67 yaşındaki Çetin, önceki gün Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülendi.

Sinan Çetin'in maske kullanmaması ise dikkatlerden kaçmadı.