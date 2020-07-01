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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yönetmen Sinan Çetin, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Mekanda bir erkek ve bir kadınla oturan Çetin, toplantı yaptı.

Bilgisayardan görüntü izleyen Sinan Çetin'in koronavirüs salgınına karşı 1,5 metre olan 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı görüldü.