Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yönetmen Sinan Çetin eşi Rebekka Haas ile birlikte Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi.

Tüm dünyayı altüst eden koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşın tedbir amaçlı sokağa çıkmasının kısıtlanmasına rağmen dışarı çıkan Çetin, yasağı deldi.

67 yaşındaki Çetin'in maske takmayarak önlem almadığı görüldü. Kendisini çeken gazetecileri gören Çetin ile Haas, bakarak yürümeye devam ettiler.

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