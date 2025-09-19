Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Çetin, Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

REKLAM advertisement1

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Çetin, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Sinan Çetin, oğlu Rafael Cemo Çetin'in bir süredir aşk yaşadığı Dilan Çiçek Deniz ile geçtiğimiz günlerde birlikteliğini bitirmesi hakkında da konuştu. Çetin; "Her ayrılık yararlıdır, haklarında hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz