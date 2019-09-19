Ferhat Göçer de, "Sinan'dan bu konuşmayı yapmak için izin aldım. Medya maymunu" sözleriyle Akçıl'a yanıt vermişti. Sinan Akçıl bugün yaptığı açıklamada, "Benden sadece şarkının hikayesini anlatmak için izin aldı. "Mahsuru yoksa şarkıyla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum" dedi bana sadece Ben nereden bileyim bu kadar magazin sevdalısı olduğunu. "