Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Pazar akşamı oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi alışverişe geldiğini söyleyen Akçıl, "Normalde maça gidecektim ama arkadaşlarım aradı, 'Bizde beraber izleyelim' diye. Son saniye vazgeçtim. Takıma destek için de alışveriş yapmaya geldim." dedi.
Derbi tahminini de söyleyen Akçıl, "Fenerbahçe 2-0 kazanır bence." ifadelerini kullanarak, maç tahminini tutturmuş oldu.
"EYVAH, KIZIN BAŞINI YAKMADIM UMARIM!"
Geçtiğimiz haftalarda Adıyaman’da verdiği konserde Aleyna Tilki’nin seyirci rekorunu kıran Sinan Akçıl, "Aleyna benim oturduğum siteye taşındı, ev ziyareti yapacağım ona. '12 bin kişi fazla geldi bana, seni geçtim' diyeceğim." şeklinde konuştu.
Saplantılı hayranı sebebiyle taşınan Tilki'nin evini ifşa etmiş olan ünlü şarkıcı, "Eyvah, kızın başını yakmadım umarım! Neyse ki benim evimi de bilmiyorlar. Pot kırdım değil mi şimdi?" dedi.
"UMARIM SERDAR ORTAÇ TOPARLANIR"
Serdar Ortaç'ın, "Benim varisim Sinan Akçıl’dır." açıklamasına da değinen ünlü isim, "Çok sevindim. Umarım kendisi de toparlanır. Onun da eski şarkılarından oluşan bir albümü çıkıyor. Bu arada ben de ilk kez böyle bir albümde olacağım, İbrahim Erkal’ın hatıra albümünde ‘Avuçlarımda Tutamadım’ şarkısını seslendireceğim." ifadelerini kullandı.
YENİ ŞARKI MÜJDESİ
Verdiği şarkılar ile de konuşulan Akçıl, iddialı bir yorumda da bulunmayı ihmal etmedi. Sinan Akçıl, "Bu yaz yeni şarkılar çıkartacağım. 'Rakiplerine meydan okuyor musun?' dersen, rakiplerime meydan okumaktan mezun olabilirim bu yaz." diye konuştu. Ünlü şarkıcı, ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
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