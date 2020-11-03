Sinagog, Yahudilerin ibadethanesidir. Dua etmek için ayrılmış büyük bir bölüme ve çocuk olanlar için küçük odalara bölünmüş öğrenim bölümüne sahiptir. Sinagoglar, bazen insanların birbirleri ile sosyalleşmesi veya sohbet etmesi için oturakların bulunduğu bir salona da sahip olabilir.

Tevrat üzerine çalışma üretenler için ise beth midrash adı verilen ve eğitim kısmı anlamına gelen ayrı bir oda vardır. Günümüz Yahudi toplumlarında sinagoglar daha geniş rollere sahiptir. Bu nedenle bazı sinagoglarda yemek salonları, koşer mutfaklar, dînî okullar, kütüphaneler, günlük bakım yerleri ve küçük şapeller vardır.