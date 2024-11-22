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        Haberler Yaşam Simpsonlar geleceği nasıl tahmin ediyor? Donald Trump'tan sanal gerçekliğe Simpsonlar'ın gerçekleşen kehanetleri!

        Simpsonlar geleceği nasıl tahmin ediyor? Donald Trump'tan sanal gerçekliğe Simpsonlar'ın gerçekleşen kehanetleri!

        1990'dan bu yana 35 sezon boyunca yayınlanan Simpsonlar, yalnızca eğlenceli bir animasyon dizisi değil, aynı zamanda "kehanet gücü" ile tanınıyor. Donald Trump'ın başkanlığından sanal gerçeklik gözlüklerine, bilimsel keşiflerden kültürel olaylara kadar birçok durumu öngörmüş olan dizi, tarihin adeta parodiyle buluştuğu bir kristal küre gibi. İşte Simpsonlar'ın gerçek hayatta yaşanan olayları öngördüğü anlar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 15:30 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:30
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        • 1

          Simpsonlar'ın geleceği öngörme yeteneği bir efsaneden ibaret değil! Donald Trump’ın başkanlığı, akıllı saatlerin icadı ve hatta pandemi gibi olayları yıllar öncesinden tahmin eden bu dizi, adeta bir zaman makinesi gibi çalışıyor. İşte detaylar!

        • 2

          "HOMERPALOOZA"

          1996’daki "Homerpalooza" bölümü ise Cypress Hill’in senfonik bir orkestrayla performans sergileyeceğini öngördü. Bu olay 2024'te Londra Senfoni Orkestrası ve Cypress Hill’in bir araya gelmesiyle gerçekleşti.

        • 3

          TEKNOLOJİYE YÖNELİK KEHANETLER

          Dizi, teknolojinin geleceğine dair birçok doğru tahminde bulundu.

          Sanal Gerçeklik Gözlükleri: 2016’da yayınlanan bir bölümde, Mr. Burns sanal gerçeklik gözlükleriyle hayatını dijital bir dünyada yaşamaya başlar. 2024'te Apple’ın Vision Pro adlı karma gerçeklik gözlüğü piyasaya çıktı.

        • 4

          Akıllı Saatler: 1995 tarihli bir bölümde Lisa'nın müstakbel eşinin bir akıllı saat kullanması gösterildi. Bu teknoloji 2014’te ticari olarak hayatımıza girdi.

        • 5

          SPOR VE OLYMPİYATLARDA DOĞRU TAHMİNLER

          Simpsonlar, spor dünyasında da geleceği tahmin etmeyi başardı.

          Super Bowl Sonuçları: "Lisa the Greek" bölümü, Super Bowl zaferlerini doğru bir şekilde tahmin etti. Özellikle 1992’de Washington’un Buffalo’yu yenmesi öngörüsü büyük dikkat çekti.

        • 6

          BİLİMSEL KEŞİFLER VE KÜRESEL OLAYLAR

          Higgs Bozonu: 1998’de Homer’ın yazdığı bir matematiksel denklem, 2012’de keşfedilen Higgs bozonunun kütlesine şaşırtıcı bir şekilde yakındı.

        • 7

          Pandemi Kehaneti: 1993’te "Marge in Chains" bölümünde, Osaka Gribi'nin Springfield’a yayıldığı gösterildi. COVID-19 pandemisi sırasında bu bölüm viral oldu.

        • 8

          SİYASET VE TOPLUMSAL OLAYLAR

          Dizi, politik arenada da tahminlerde bulundu.

          Donald Trump’ın Başkanlığı: 2000’de yayınlanan bir bölümde, Lisa’nın ABD Başkanı olduğu gelecekte, Donald Trump’ın başkanlığından kalan borçlarla uğraşıldığı gösterildi. 2016'da Trump başkan seçildi

        • 9

          Capitol Baskını: 1996’da bir bölümde Capitol binası, öfkeli bir kalabalık tarafından işgal edildi. Bu sahne, 2021’deki Capitol baskınıyla benzerlik gösteriyor.

        • 10

          KÜLTÜREL VE KÜRESEL TRENDLER

          Disney ve Fox Birleşmesi: 1998’de bir bölümde, 20th Century Fox’un Disney’in bir bölümü olduğu esprisi yapıldı. Bu birleşme 2019’da gerçek oldu.

          Kaynak: Collider, Enterntaiment

          Fotoğraf kaynak: IMDb, Youtube

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