118 farklı elementin sınıflandırıldığı, farklı grup ve farklı periyotlardan oluşan çizelgeye periyodik tablo adı verilmiştir. Her element sahip olduğu atom numarasına göre bu çizelgede yerini almaktadır. Peki, Ac elementi periyodik tabloda nerede yer alır? İşte, tüm detaylar…
Simgesi Ac Olan Element Hangisidir?
Simgesi Ac ve atom numarası 89 olan elementin ismi aktinyumdur. Adını Yunancada ışık anlamına gelen “actinos” kelimesinden alan bu element son derece nadir rastlanan ve radyoaktif bir elementtir.
Ac Elementi Özellikleri
Ac simgesi ile kısaltılmış olan aktinyum elementi, ilk kez 1899 yılında Paris’te keşfedilmiştir. Fransız kimyager Andre-Louis Debierne tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, uranyum filizlerinden radyumun ayrılması esnasında keşfedilen bu elementin bir kâşifi de Friedrich Otto Gisel olarak kabul edilir. Debierne’nin keşfinden habersiz olan Gisel de 1902 yılında aktinyumu izole etmeyi başarmış; hatta bu elemente emanyum adını vermiştir.
Radyumdan yaklaşık olarak 150 kat daha fazla radyoaktif olan bu element, oda koşullarında katı halde bulunmaktadır. Uranyum çekirdek reaktöründe bulunan radyumun, nötronlar aracılığıyla bombalanması sonu elde edilen aktinyumun, 226 ve 227 olmak üzere iki izotopu bulunmaktadır. Bu iki izotoptan aktinyum 227, daha kararlı bir yapıya sahiptir ve yarı ömrü yaklaşık olarak 21.7 yıldır.
Gümüşi bir beyaz renge sahip ve oldukça yumuşak olan bu radyoaktif element bu özelliğinde dolayı oldukça toksik bir metaldir. Kimyasal davranışı açısından nadir bulunan toprak elementlerine de benzeyen aktinyumun erime noktası 1051; kaynama noktası ise 3198 santigrat derece olarak saptanmıştır.
Aktinit grubunun ilk elementi olan aktinyum, mensubu olduğu bu gruba adını veren elementtir. Aktinyum elementi, havadaki oksijen ve nem ile hızla reaksiyona girdiğinde oksidasyonu engellemek için kendine beyaz bir kaplama oluşturur ve bu elementin oksidasyon seviyesi +3’tür.
Aktinyum elementinin kullanım alanı ise bu elementin radyoaktivitesi ve pahalı olması sebebiyle oldukça kısıtlıdır. Herhangi bir endüstriyel alanda kullanılmayan bu element, tıp alanında ise özellikle kanser araştırmalarında kullanılmak üzere araştırılmaktadır.
Aktinyum elementi yüksek radyoaktiviteye sahip olmasından ötürü, insan hayatı için plütonyum kadar tehlikeli bir element olarak kabul edilmektedir. Kısırlığın bilinen nedenlerinden biri olarak da ifade edilen bu elementin küçük miktarlarda yutulması bile insan hayatı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.
Aktinyum elementinin öne çıkan özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:
- Kararlı bir yapıya sahip olan aktinyum 227; 21,6 senelik bir yarılanma ömrüne sahip olup beta ışıması yapmaktadır.
- Bu element, nötron üretme konusunda radyumdan yaklaşık olarak 15 kat daha aktif bir elementtir.
- F grubu elementi olmaları sebebiyle güçlü bir alfa ışıması yaparlar.
- Kimyasal açıdan bakıldığında aktinyum, lantan ile eşdeğer bir yapıdadır.
Ac Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
Atom numarası 89 ve simgesi Ac olan aktinyum elementi; periyodik tablonun 7. periyodunda bulunan aktinitler grubunda birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca aktinyum elementi mensup olduğu aktinitler grubuna ismini veren elementtir. Bunun sebebi ise bu elementin, bu grubun keşfedilen ilk elementi olmasıdır.