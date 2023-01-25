118 farklı elementin sınıflandırıldığı, farklı grup ve farklı periyotlardan oluşan çizelgeye periyodik tablo adı verilmiştir. Her element sahip olduğu atom numarasına göre bu çizelgede yerini almaktadır. Peki, Ac elementi periyodik tabloda nerede yer alır? İşte, tüm detaylar…

Simgesi Ac Olan Element Hangisidir?

Simgesi Ac ve atom numarası 89 olan elementin ismi aktinyumdur. Adını Yunancada ışık anlamına gelen “actinos” kelimesinden alan bu element son derece nadir rastlanan ve radyoaktif bir elementtir.

Ac Elementi Özellikleri

Ac simgesi ile kısaltılmış olan aktinyum elementi, ilk kez 1899 yılında Paris’te keşfedilmiştir. Fransız kimyager Andre-Louis Debierne tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, uranyum filizlerinden radyumun ayrılması esnasında keşfedilen bu elementin bir kâşifi de Friedrich Otto Gisel olarak kabul edilir. Debierne’nin keşfinden habersiz olan Gisel de 1902 yılında aktinyumu izole etmeyi başarmış; hatta bu elemente emanyum adını vermiştir.

Radyumdan yaklaşık olarak 150 kat daha fazla radyoaktif olan bu element, oda koşullarında katı halde bulunmaktadır. Uranyum çekirdek reaktöründe bulunan radyumun, nötronlar aracılığıyla bombalanması sonu elde edilen aktinyumun, 226 ve 227 olmak üzere iki izotopu bulunmaktadır. Bu iki izotoptan aktinyum 227, daha kararlı bir yapıya sahiptir ve yarı ömrü yaklaşık olarak 21.7 yıldır.

Gümüşi bir beyaz renge sahip ve oldukça yumuşak olan bu radyoaktif element bu özelliğinde dolayı oldukça toksik bir metaldir. Kimyasal davranışı açısından nadir bulunan toprak elementlerine de benzeyen aktinyumun erime noktası 1051; kaynama noktası ise 3198 santigrat derece olarak saptanmıştır.