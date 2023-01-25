Uranyum, toryum, polonyum ve radyumdan sonra keşfedilen beşinci radyoaktif element olan radon periyodik tabloda nerede yer alır? Radonun sembolü nedir? Radon elementi hakkında tüm bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Radon Simgesi Nedir?

Renksiz ve kokusuz olması sebebiyle duyular aracılığıyla saptanamayan radonun sembolü Rn’dir ve radyum elementinin bozunumu ile alakalı yapılan çalışmalar esnasında keşfedildiği için bu ismi almıştır.

Radon Özellikleri Nelerdir?

Radyumun bozulmuş izotoplarından ortaya çıkan bir gaz olarak keşfedilen radonun kâşifi Friedrich Ernst Dorn’dur. Herhangi bir renge ve kokuya sahip olmayan bu soy gaz, radyoaktif özellikler taşımaktadır. Hafif olan soy gazlardan daha fazla suda çözülmesine rağmen, çözünürlüğü az olan radon, normal sıcaklık altında en yoğun gazlardan birisidir.

Katı durumda soğutulduğunda sarı renkte yanan bu elementin sıcaklığı düştükçe alevleri turuncu ve kırmızıya dönmektedir. Doğada toryum ve uranyum elementinin kurşuna dönüştüğü bir ara dönemde oluşan radon, yeryüzünde yer alan uranyumun parçalanarak radyuma dönüşmesi esnasında ortaya çıkan bir gazdır.

Açık havada bulunan radon gazı oranı, her ne kadar çok düşük olsa da kapalı alanlarda bu seviye oldukça yüksek olabilmektedir. Binaların altında yer alan toprak ve kayaların, temel birer radon kaynağı olmasından dolayı bu gaz evlere kolaylıkla sızabilmektedir ve kapalı ortamda birikebilmektedir. Bir binanın tabanında bulunan çatlaklar, bu radyoaktif gazın binaya sızmasına neden olmaktadır. Bu sebeple binalar yapılırken bu tehlikeden korunmak için uygun yalıtım malzemelerinin kullanılması ve varsa binada bulunan çatlakların onarılması gerekmektedir.