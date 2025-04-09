Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Simge Tertemiz ve Murat Kadıoğlu'nun nafaka davası ertelendi: Oğlum için mücadeleye devam edeceğim - Magazin haberleri

        Simge Tertemiz ve Murat Kadıoğlu'nun nafaka davası ertelendi

        Manken ve oyuncu Simge Tertemiz'in 12 yıldır oğlu Kayra için eski eşin Murat Kadıoğlu ile mücadele ettiği nafaka davasının ilk duruşması bugün görüldü. Davanın 4 Temmuz 2025 tarihine ertelendiğini söyleyen Tertemiz, "Oğlum için bu hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 13:06 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oğlum için mücadeleye devam edeceğim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2011 - 2014 arasında evli kaldığı Murat Kadıoğlu'ndan Kayra adında bir oğlu bulunan emekli manken Simge Tertemiz, 12 yıldır oğlu için eski eşiyle nafaka mücadelesi veriyor. Tertemiz, bugün nafaka duruşmasına katıldı.

        "BUGÜN BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"

        Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Simge Tertemiz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Günaydın, bugün benim için çok önemli bir gün. Daha doğrusu oğlum Kayra için 12 yıldır süren nafaka davası için... Bugün ilk defa duruşmaya tanıklarımla beraber çağırıldık. Çok ama çok umutluyum. Bir anne olarak ben elimden geleni ve fazlasını her zaman yapmaya hazırım fakat bu oğlumun hakkı ve onun davası. Bu davalar açıldığında henüz bebekti. Hiçbir zaman pes etmedim, oğlumun hakkını aradım. Çünkü er ya da geç hakkını alacağımdan şüphem yok. 12 senedir çabalıyorum şimdi zafer bayrakları asmak istiyorum. Önce yüce Allah'ın sonsuz adaletine sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine haklı ve mağdurun yanında olacağına er ya da geç adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Güzel haberleri paylaşmak için sabırsızlanıyorum.

        REKLAM

        Simge Tertemiz, sözlerine şöyle devam etti: Tek başına bir anne olarak çocuğumu elimden geldiğince en iyi şartlarda büyüttüm, okuttum, ahlaklı, terbiyeli, Allah sevgisi olan ve korkusu olan, vatana millete hayırlı bir birey bir evlat olması için varımı yoğumu döktüm. Yeri geldi çok zorlandım, yeri geldi çok feragat ettim. Fakat annelik görevim olan tüm sorumluluklarımı yerine getirdim. Canım pahasına getirmeye devam edeceğim günümüz şartlarında çok zorlansam da... Ben bunca şeyin üstesinden gelirken davacı olduğum babadan da geçmiş 12 yıl manen ve madden her anlamda yoksun. Bıraktığı evladına bari madden bir bedel olarak çocuğumun geleceği ve refahı için nafaka talebim çok görülmemeli. Artık karara çıkmalı... Lütfen artık lütfen...

        "OĞLUM İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

        Ancak dava, 4 Temmuz 2025 tarihine ertelendi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Simge Tertemiz, "Nafakanın artırılmasına yönelik açmış bulunduğum dava, karşı tarafın beyan için süre talebinde bulunmuş olması nedeniyle 4 Temmuz 2025 tarihine ertelenmiştir. 4 Temmuz 2025 tarihi karar duruşması gerçekleşecektir. Nafaka dışında Kayra' dan kaynaklı diğer ilan hükümleri ihlal eden davranışlar nedeniyle ayrıca Çocuk Koruma Kanunu 40-41. Madde hükümleri ve diğer yasal başvurular avukatım Sahra Tucel tarafından başlatılmaktadır... Oğlum için bu hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

        Simge Tertemiz ardından eski eşi Murat Kadıoğlu'na şu sözlerle seslendi: 12 yıl bekledim, 3 ay daha beklerim. Senin mahkemeye sunabileceğin dekont mekont belge melge adresin yok. Onları falan ayarla dur. Bir daha ek süre isteyemeyeceksin çünkü karar geliyor... Öz oğluna aylık nafaka ve giderleri vermemek için bu kadar katakulliye gerek var mıydı? Bak ben kadın başıma nasıl dimdik durdum her şartta... Ama omurga lazım tabii... Kazanınca fizyoterapist masrafların benden söz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #simge tertemiz
        #Murat Kadıoğlu
        #Kayra Kadıoğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Habertürk Anasayfa