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Simge Sağın: Hayatımda biri var

Şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz gün Şile'de bir plajda sahne aldı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sağın, aşk hayatıyla ilgili, "Hayatımda biri var. Bir gün sizinle tanıştırırım. Şu an cicim aylarındayız. Bakalım yakalayabilecek misiniz?" şeklinde konuştu

20.07.2020 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
Simge Sağın
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Simge Sağın, önceki gün Şile'de bir plajda Happy Hour partisinde sosyal mesafeli bir şekilde sahne aldı. Konser öncesinde gazetecilerde sohbet eden Sağın, uzun zaman sonra şarkı söyleyeceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Şarkıcı, "6 ay oldu, sizi de özledim" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde vaktini nasıl değerlendirdiğinden bahseden Simge Sağın, "Resim çizdim, şarkılar yazdım ama daha tamamlayamadım. Ayrıca karavan tatili yaptım" dedi.

Normalleşme adımlarının atılması ile birlikte sezonu da açan Sağın, "Çeşme'ye yakın bir yerdi. Kalabalığa gitmek yerine karavanda olmayı tercih ettim" şeklinde konuştu.

Muhabirlerin "Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna da yanıt veren şarkıcı, şunları söyledi:

Hayatımda biri var. Bakalım, bir gün sizinle tanıştırırım. Şu an cicim aylarındayız. Bakalım yakalayabilecek misiniz?

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